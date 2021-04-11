Об этом рассказывают #Буквы.
Также в этот день отмечают: в Либерии – День Молитвы, в Коста-Рике – День национальных героев, в Уганде – День Свободы, в США – День сырного фондю.
Международный день освобождения узников нацистских концлагерей
Это памятная дата, что отмечается в честь события, которое имело место 11 апреля 1945 года, когда узники Бухенвальда – одного из крупнейших концлагерей на территории нацистской Германии – начали восстание против гитлеровцев.
Нацистское командование и основная часть охраны сбежали из лагеря перед угрозой быть схваченными американскими войсками. Когда в концлагерь вошли войска США, восставшие уже взяли на себя контроль над лагерем смерти.
За время существования концентрационного лагеря через него прошли более 250 тысяч человек.
После войны в Бухенвальде открыт памятник жертвам нацизма.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Его отмечают в день рождения английского врача и химика Джеймса Паркинсона. Он впервые описал это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы (в 1817 году).
Его исследование называлось “Эссе о дрожащем параличе”, но не было должным образом оценено современниками. Лишь в 1857 году ученые обратили внимание на эту работу, а французский невролог Жан Шарко предложил назвать болезнь в честь Паркинсона.
Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины по состоянию на 2019 год, в нашей стране было зарегистрировано более 23 тысяч человек с болезнью Паркинсона, или 61,4 на 100 тысяч населения.
Болезнь Паркинсона имеет три основных симптома: дрожь – тремор, который обычно начинается с головы и руки; брадикинезия – замедление движения, когда физические движения гораздо медленнее, чем норма, что может затруднять повседневные задачи и привести к медленному передвижению очень маленькими шагами; ригидность – скованность и напряжение в мышцах, что может осложнить перемещение и выражение лица, а также привести к болезненным мышечным спазмам.
Болезнь Паркинсона развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, называемой серой субстанцией.
Пока не существует способа лечения болезни Паркинсона, но есть методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни
Какой сегодня религиозный праздник
Согласно религиозному календарю, 11 апреля верующие чтят память священномученика Марка, епископа Арефусийского. Он жил в период правления Константина Великого в середине IV века. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческое капище.
В народе 11 апреля называли Днем Березы, а также Березань. Обычно в этот день люди шли в березовые рощи, чтобы проверить начало сокодвижения в деревьях. Березовый сок добавляли в рецепты целебных отваров, готовили из него вкусные напитки вместе с медом и приправами. Существовало поверье, что если в этот день слегка ударить больного ребенка березовым прутиком, то он обязательно выздоровеет.
Этот день в истории:
1597 – в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко.
1713 – заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами, а также Савойей, Португалией и Пруссией – с другой. По этому договору Великобритания получает Гибралтар.
1899 – Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам Америки.
1915 – на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина “Бродяга” (там впервые появился персонаж, ставший “визитной карточкой” Чаплина).
1945 – советской властью было арестовано высшее руководство Украинской греко-католической церкви: митрополит Иосиф Слепой, епископы Никита Будка, Николай Чарнецкий, Григорий Хомишин и Иван Латышевский. В марте следующего года во Львове был организован собор, провозгласивший “самороспуск” греко-католической церкви. Она фактически перешла на нелегальное положение.
2014 – в ночь с 11 на 12 апреля российские оккупанты захватили город Славянск Донецкой области. Город на несколько месяцев стал ареной боевых действий и был освобожден 5 июля.
В этот день родились:
1492 – Маргарита Наваррская, королева Наварры, одна из первых французских писательниц (прославилась сборником новелл “Гептамерон”).
1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач, его именем названа болезнь.
1894 – Эмиль Кио, артист цирка, иллюзионист.
1908 – Ибука Масару, один из основателей японской компании Sony.
1913 – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета.
1971 – Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы “Rammstein”.
1997 – Mélovin (Константин Бочаров), украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу “X-Фактор”, представитель Украины на песенном конкурсе “Евровидение-2018” в Португалии.
Приметы на этот день:
Много сока у березы – к дождливому лету.
Сильный дождь – к урожаю овса.
Много лебедей – к теплой весне.
Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.
Облака быстро движутся – к жаркой погоде.
Сегодня именины: у Кирилла, Марка, Остапа, Ивана.