В субботу, 11 апреля, отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Об этом рассказывают #Буквы.

Также в этот день отмечают: в Либерии – День Молитвы, в Коста-Рике – День национальных героев, в Уганде – День Свободы, в США – День сырного фондю.

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Это памятная дата, что отмечается в честь события, которое имело место 11 апреля 1945 года, когда узники Бухенвальда – одного из крупнейших концлагерей на территории нацистской Германии – начали восстание против гитлеровцев.

Нацистское командование и основная часть охраны сбежали из лагеря перед угрозой быть схваченными американскими войсками. Когда в концлагерь вошли войска США, восставшие уже взяли на себя контроль над лагерем смерти.

За время существования концентрационного лагеря через него прошли более 250 тысяч человек.

После войны в Бухенвальде открыт памятник жертвам нацизма.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Его отмечают в день рождения английского врача и химика Джеймса Паркинсона. Он впервые описал это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы (в 1817 году).

Его исследование называлось “Эссе о дрожащем параличе”, но не было должным образом оценено современниками. Лишь в 1857 году ученые обратили внимание на эту работу, а французский невролог Жан Шарко предложил назвать болезнь в честь Паркинсона.

Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины по состоянию на 2019 год, в нашей стране было зарегистрировано более 23 тысяч человек с болезнью Паркинсона, или 61,4 на 100 тысяч населения.

Болезнь Паркинсона имеет три основных симптома: дрожь – тремор, который обычно начинается с головы и руки; брадикинезия – замедление движения, когда физические движения гораздо медленнее, чем норма, что может затруднять повседневные задачи и привести к медленному передвижению очень маленькими шагами; ригидность – скованность и напряжение в мышцах, что может осложнить перемещение и выражение лица, а также привести к болезненным мышечным спазмам.

Болезнь Паркинсона развивается вследствие потери нервных клеток в части мозга, называемой серой субстанцией.

Пока не существует способа лечения болезни Паркинсона, но есть методы, которые помогают облегчить симптомы и поддерживать качество жизни

Какой сегодня религиозный праздник

Согласно религиозному календарю, 11 апреля верующие чтят память священномученика Марка, епископа Арефусийского. Он жил в период правления Константина Великого в середине IV века. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческое капище.

В народе 11 апреля называли Днем Березы, а также Березань. Обычно в этот день люди шли в березовые рощи, чтобы проверить начало сокодвижения в деревьях. Березовый сок добавляли в рецепты целебных отваров, готовили из него вкусные напитки вместе с медом и приправами. Существовало поверье, что если в этот день слегка ударить больного ребенка березовым прутиком, то он обязательно выздоровеет.

Этот день в истории:

1597 – в Варшаве казнили казацкого атамана Северина Наливайко.

1713 – заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами, а также Савойей, Португалией и Пруссией – с другой. По этому договору Великобритания получает Гибралтар.

1899 – Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам Америки.

1915 – на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина “Бродяга” (там впервые появился персонаж, ставший “визитной карточкой” Чаплина).

1945 – советской властью было арестовано высшее руководство Украинской греко-католической церкви: митрополит Иосиф Слепой, епископы Никита Будка, Николай Чарнецкий, Григорий Хомишин и Иван Латышевский. В марте следующего года во Львове был организован собор, провозгласивший “самороспуск” греко-католической церкви. Она фактически перешла на нелегальное положение.

2014 – в ночь с 11 на 12 апреля российские оккупанты захватили город Славянск Донецкой области. Город на несколько месяцев стал ареной боевых действий и был освобожден 5 июля.

В этот день родились:

1492 – Маргарита Наваррская, королева Наварры, одна из первых французских писательниц (прославилась сборником новелл “Гептамерон”).

1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач, его именем названа болезнь.

1894 – Эмиль Кио, артист цирка, иллюзионист.

1908 – Ибука Масару, один из основателей японской компании Sony.

1913 – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета.

1971 – Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы “Rammstein”.

1997 – Mélovin (Константин Бочаров), украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу “X-Фактор”, представитель Украины на песенном конкурсе “Евровидение-2018” в Португалии.

Приметы на этот день:

Много сока у березы – к дождливому лету.

Сильный дождь – к урожаю овса.

Много лебедей – к теплой весне.

Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.

Облака быстро движутся – к жаркой погоде.

Сегодня именины: у Кирилла, Марка, Остапа, Ивана.