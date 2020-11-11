Сегодня, 11 ноября, отмечается Международный день энергосбережения, Всемирный день оригами, Всемирный день мини-лыж, а также Всемирный день шопинга.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Китае – День холостяков, в США – День “металл-музыки” День ветеранов, День десертного мороженого, в Польше – День Независимости, в Германии – начало карнавального сезона, в Италии – Фестиваль духовной музыки и искусства, в Анголе – День Независимости , в Великобритании, Франции, Канаде – День памяти павших, в Германии, Швейцарии, Австрии – День святого Мартина, на Мальдивах – День Республики, в Бутане – День Конституции, в Индии – День образования в Японии, Корее – День шоколадных палочек, в Колумбии – День независимости Картахены.

Памятные даты 11 ноября:

1417 – в Констанце завершился начатый еще в 1414 году собор, который положил конец Западной схизме, когда на папском престоле находилось одновременно до трех пап Римских. Новым Папой Римским был избран представитель римской знати Оддо Колонна, который взял себе имя Мартин V.

1702 – отряд запорожских казаков освободил от осады Речи Посполитой Белую Церковь.

1830 – провозглашено государство Бельгия.

1859 – в свет вышла поэма Тараса Шевченко «Мария».

1889 – Вашингтон стал 42-м штатом США.

1909 – началось строительство главной базы ВМС США на Перл-Харборе.

1917 – Украинский полк, сформированный из делегатов III Всеукраинского военного съезда, подавил большевистское восстание в Киеве – на заседании Петроградского революционного комитета впервые в Российской Советской Республики употреблен термин “враг народа”.

1918 – около 5 часов утра в штабном вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу подписано Компьенское перемирие, означавшее капитуляцию Германской империи и конец Первой мировой войны

1925 – вышла первая пластинка Луи Армстронга.

1930 – запатентованный газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Силард.

1940 – в США выпущены первые автомобили “Джип”.

1952 – В Калифорнии продемонстрировали действие первого видеомагнитофона.

1973 – Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.

1978 – Министерство образования УССР издало директиву: “Совершенствовать изучения русского языка в общеобразовательных школах республики” (усиление русификации).

1983 – студент Массачусетского университета Фред Коэн продемонстрировал первый в мире компьютерный вирус.

1990 – вступила в силу Международная конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

1994 – американский миллиардер Билл Гейтс на аукционе в Нью-Йорке заплатил $ 30800000 за рукопись Леонардо да Винчи (рекордная цена для рукописей).

2002 – обозреватель “Новой газеты” Анна Политковская, ссылаясь на источники в Кремле, обнародует утверждение относительно препарата налоксон, который использовали российские спецслужбы во время штурма театрального центра в Москве и от которого погибли более 120 заложников, подобранный из нескольких вариантов лично президентом Владимиром Путиным.

Какой сегодня церковный праздник

В православной церкви 11 ноября отмечается Анастасия Овечниця и Авраамий Овчар.

В этот день заканчивали стричь овец, а в церкви молились покровительнице овцеводов – святой Анастасии.

Народные приметы

Облака низко – к похолоданию;

Громко воркуют голуби – к хорошей погоде;

Если на берегу еще осталось листьев, то будет еще несколько теплых дней

Если птицы громко кричат ​​утром, то к ненастью.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться, кричать и оскорблять кого-то;

Нельзя ходить босиком по росе;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя есть жирную пищу.

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.