Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1789 – закон Йозефа II ликвидировал барщину в Галичине, Буковине, австрийской части части Волыни.
1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.
1940 – в Кракове состоялась конференция ОУН, на которой был создан Революционный Провод ОУН. Окончательный раскол ОУН на ОУН (м) и ОУН (б).
1942 – вручен первый “золотой диск” (от компании грамзаписи “Виктор” Гленн Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo).
1972 – ВВС запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы “Wings” Give Ireland Back to the Irish ( “Отдайте Ирландию ирландцам”).
1992 – на экраны США вышел фильм “Основной инстинкт”.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.
1995 – во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире.
Какой сегодня церковный праздник:
10 февраля в православной церкви отмечается день памяти Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова.
Народные приметы
- сильный ветер – лето будет дождливым и холодным;
- лес стал черным – будет оттепель;
- на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.
Что нельзя делать
Нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.
Нельзя ругаться, скандалить и принимать плохие слова.
День ангела отмечают: Ефим, Георгий, Ефрем, Исаак, Владимир, Яков, Палладий, Юрий.