Во вторник, 11 августа, в Японии празднуют День гор, а в Армении – День национальной идентичности. Наши предки в этот день празднуют Калинник. Принято угощать друзей и соседей пирогами с калиной.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Чаде сегодня День независимости, в Зимбабве – День национальных героев, в Латвии – День памяти бойцов за свободу Ливии, а в Армении – День национальной идентичности. В Германии же сегодня День сыновей и дочерей.

День гор (Яма-но хи) в Японии

Этот праздник был учрежден в 2014 году, но впервые отметили его 11 августа 2016 года. Учитывая, что на территории Японии огромное количество гор – это не просто часть рельефа страны, но также и некий тотем, влияющий на культуру, быт, общество и так далее.

Учреждение Дня гор и присвоение ему статуса национального праздника, было инициировано природоохранными и туристическими организациями Японии, направлено на то, чтобы поддержать в гражданах любовь к природе своей страны, к её истории и культуре.

Как известно, гора Фудзи, имеющая статус священной по сей день, является символом Японии. В 2013 году она была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

11 августа в Японии выходной день. Как и предполагалось, большинство людей едет в горы.

Наибольшей популярностью пользуются самые горы Японии: Фудзи, Раусу, Иватэ, Ундзэн, Танигава, Митоку, Курикома.

Первое празднование Дня гор в 2016 году прошло при участии государственных лиц и членов императорской семьи.

Православные праздники 11 августа

11 августа Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых святых на Руси.

Праздник рождения святого пока не очень широко известен, поскольку был возрожден в 2004 году.

Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми и праведными христианами, но долгое время были бездетны, о чем очень горевали и постоянно молились Богу о послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, а они дали обет посвятить единственного своего ребенка служению Богу.

Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. Новорожденный младенец еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

С младенчества Святой Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги. Будучи постоянно в трудах и молитве Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и раздал все свое имение нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни и прославился как великий угодник Божий.

Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старости, мирно скончался.

Приметы 11 августа: что нельзя делать в этот день

В народе 11 августа чествуются Калинов день или Калинник. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. А традиционным праздничным угощением были пироги с калиной.

Если на Калинов день тепло – к сухой и теплой осени;

туман обещает хороший урожай овса и ячменя;

зазеленел поспевший овес – к ненастной погоде.

нет заморозков – начало осени будет теплым;

сок калины сегодня утром имеет мощные целительные свойства для кожи – им умываются;

если прислониться к стволу калины, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Ни в коем случае не допускается ломать ветки и слишком сильно трясти крону.

Что нельзя делать:

Работать в огороде.

Работать с иглами и спицами.

Ругаться и ссориться.

Убирать в доме и заниматься стиркой.

11 августа: этот день в истории

3114 до н. э. — начало Длинного счёта в календаре майя.

1767 — в Англии совершено последнее сожжение человека.

1899 — введение “Временных правил” об отдаче студентов в солдаты за участие в студенческом движении.

1906 — француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

1926 — компания “Кодак” объявила, что она начала работы по созданию цветной кинопленки.

1994 — Фидель Кастро отменил ограничения на выезд с Кубы, в результате чего выявилось огромное число желающих немедленно покинуть страну. К концу августа уехало 20 тысяч граждан.

1999 – полное солнечное затмение, видимое на территории Европы.

Именинники 11 августа

1778 — Фридрих Людвиг Ян, немецкий педагог, “отец современной гимнастики”.

1921 — Алекс Хейли, американский негритянский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.

1983 — Крис Хемсворт, австралийский киноактер.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.