Сьогодні, 11 травня, у світі відзначаються Свято шлунку або День "Їж усе, що хочеш", День прасованих шнурків, Всесвітній день обізнаності про егоїзм.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

330 — Церемонія освячення Константинополя.

868 — Китайський монах виготовив “Діамантову сутру”. Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.

1712 — Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I.

1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому “сіамським близнюкам”.

1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.

1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.

1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.

1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.

1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на “Ньюпорі-IV”.

1916 — Альберт Ейнштейн (Albert Einstein) презентував свою теорію відносності.

1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1944 — Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР.

1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

2014 — Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 року щодо статусу цих областей.

Яке сьогодні церковне свято:

11 травня — Радониця, поминання покійних; святителя Кирила; мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.

Прикмети погоди:

яскраві зірки на небі до ранку – до дощу;

сонце встає ясним – літо буде хорошим;

горобина рано зацвіла – урожай вівса буде щедрим.

День ангела сьогодні святкують: Максим, Кирило, Віталій.