Американский штат Иллинойс легализировал рекреационное употребление каннабиса и продуктов с его содержанием.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Свободно употреблять марихуану жители штата смогут с 1 января 2020 года.

Отмечается, что американцы в возрасте от 21 года включительно смогут законно покупать до 30 граммов цветка марихуаны, до 5 граммов концентрата или до половины килограмма продуктов, использующих активное вещество марихуаны — например, пищевые продукты.

Продажи таких товаров будут осуществлять продавцы с соответствующей лицензией. По случаю первого дня легализации марихуаны в Иллинойсе они обещают скидки и промоакции.

Иллинойс присоединится еще к десяти штатам США, где разрешено рекреационное употребление марихуаны. В 2014 году там разрешили использование медицинской марихуаны.

Предполагается, что легализация марихуаны принесет $57 млн налоговых поступлений Иллинойсу за 2020 финансовый год.