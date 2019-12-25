Об этом сообщает агентство Reuters.
Свободно употреблять марихуану жители штата смогут с 1 января 2020 года.
Отмечается, что американцы в возрасте от 21 года включительно смогут законно покупать до 30 граммов цветка марихуаны, до 5 граммов концентрата или до половины килограмма продуктов, использующих активное вещество марихуаны — например, пищевые продукты.
Продажи таких товаров будут осуществлять продавцы с соответствующей лицензией. По случаю первого дня легализации марихуаны в Иллинойсе они обещают скидки и промоакции.
Иллинойс присоединится еще к десяти штатам США, где разрешено рекреационное употребление марихуаны. В 2014 году там разрешили использование медицинской марихуаны.
Предполагается, что легализация марихуаны принесет $57 млн налоговых поступлений Иллинойсу за 2020 финансовый год.
- Ранее сообщалось, что совершеннолетним жителям Канады разрешено носить или распространять до 30 г марихуаны в рекреационных целях. В домашних условиях разрешено выращивать до четырех растений и делать пищевые продукты с содержанием канабиодов для личного употребления.