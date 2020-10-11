11 октября мир отмечает Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, Международный день каминг-аута, Всемирный день воздушных змеев, Международный день геологической тайника.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине отмечают День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, в США – День пиццы с колбасой, День Кимберли, День “это моя вечеринка”, в Германии – День бабушек, в Боливии – День боливийской женщины, в Беларуси – День работников культуры, в Армении – Праздник урожая, в ЮАР – День солидарности с политическими заключенными.

Памятные даты 11 октября:

1138 – землетрясение в Алеппо унес жизни 230 000 человек.

1881 – американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку.

1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

1899 – началась англо-бурская война.

1921 – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от русской православной церкви Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

1931 – в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.

1938 – центральная власть Чехословацкой республики утвердила правительство Карпатской Украины.

2018 – Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 октября чтит память святителя Харитона Исповедника, епископа. Он был родом из Иконии.

Харитон перенес много страданий во времена великих гонений на христиан. И когда они стихли, он отправился в Иерусалим поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники, но они были отравлены змеей, которая пустила яд в их кувшин с вином. Чудесным образом избежав смерти, Харитон основал в разбойничьей пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь – Фаранский Лавра.

Во время уединения в пустыне Харитон построил иерихонские и Сукийський монастыре. Был похоронен в Фаранский монастыре, во исполнение своей последней воли.

Народные приметы:

Зайцы долго окраски шерсти не меняют – зима наступит нескоро;

Ветер дует с севера – зима будет суровой, с запада – снежной, с юга – мягкой.

Что нельзя делать в этот день

Харитонов день считается небeзпечним. 11 октября могут навpочиты или привести пoрчу. Поэтому лучше сидеть дома. Сор из избы выносить нельзя.

В этот день нельзя жениться.

Сегодня нельзя есть ягоды, ни сырые, ни обработаны.

Не смотрите в глаза кареглазым людям, они могут сглазить.

11 октября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матфей, ​​Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор.