Несмотря на то, что аналитики не верили в финансовый успех iPhone 12 эти смартфоны помогли Apple заработать рекордную сумму денег за квартал.

Об этом говорится в отчете компании.

В частности, Apple сообщила, что в прошлом квартале ее прибыль составила 111,4 млрд долларов. Также в отчете отметили рекордный для компании время и рост доходов более чем на 20% в годовом исчислении. Для сравнения, ожидается, что другие компании с Уолл-стрит в среднем получат доход в 103 млрд долларов.

“Мы довольны восторженной реакцией клиентов на непревзойденную линейку передовых продуктов, которые мы поставляли в течение исторического сезона праздников”, – заявил генеральный директор Тим Кук.

От продажи iPad компания заработала 8,4 млрд долларов. В прошлом году этот показатель был на уровне 6 млрд долларов.

Компания заработала 8,58 млрд долларов от продажи персональных компьютеров. Такой результат был достигнут благодаря внедрению собственных процессоров M1.

В 2020 году Кук заявил, что новые iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max продаются “лучше, чем ожидалось”. Компания сообщила, что только за последние три месяца доходы от iPhone составили 65,6 млрд долларов. Это самый высокий рекорд для смартфонов Apple.

Доходы от деятельности сервисного центра Apple достигли рекордных 15,8 млрд долларов. При этом не уточняется, какие именно услуги стоили такую ​​большую сумму.