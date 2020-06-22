Об этом сообщает пресс-служба канала.

Этот концерт будет частью телевизионного марафона “День памяти погибших в Великой Отечественной войне”.

В концерте “Накануне победной весны”, который состоялся 9 мая 2020 года, кроме Гвердцители, приняли участие российские певцы, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Олекандр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.

#Буквам в пресс-службе Службы безопасности Украины заявили, что ничего пока не слышали про этот концерт.

Напомним, что в Украине с 2015 года чтят память жертв во Второй мировой войне, а не Великой отечественной войне. Также в Украине не празднуют советский День Победы (9 мая), а отмечают День памяти и примирения.