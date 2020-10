#Буквы собрали информацию о том, что означает SOS, а также – как и где появился этот сигнал.

Сигнал SOS подают в случае аварийной ситуации, когда есть прямая угроза жизни, необходима немедленная помощь.

Это международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи. Для его передачи используют “азбуку Морзе”. Сигнал представляет собой последовательность “три точки — три тире — три точки”, передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов.

Буквенное сочетание SOS – произвольно выбранное из нескольких возможных буквенных или буквенно-числовых последовательностей.

Есть немало “значений” SOS, но все они неверны. К примеру: Save Our Souls/Save Our Spirits (спасите наши души), Save Our Ship (спасите наш корабль), Swim Or Sink (плывите или утонем), Stop Other Signals (прекратите другие сигналы), или же “Спасите От Смерти”, “Сигнал Особой Срочности”.