В этот день, 114 лет назад, был утвержден сигнал бедствия, известный нам как SOS.

#Буквы собрали информацию о том, что означает SOS, а также – как и где появился этот сигнал.

Сигнал SOS подают в случае аварийной ситуации, когда есть прямая угроза жизни, необходима немедленная помощь.

Это международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи. Для его передачи используют “азбуку Морзе”. Сигнал представляет собой последовательность “три точки — три тире — три точки”, передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов.

Буквенное сочетание SOS – произвольно выбранное из нескольких возможных буквенных или буквенно-числовых последовательностей.

Есть немало “значений” SOS, но все они неверны. К примеру: Save Our Souls/Save Our Spirits (спасите наши души), Save Our Ship (спасите наш корабль), Swim Or Sink (плывите или утонем), Stop Other Signals (прекратите другие сигналы), или же “Спасите От Смерти”, “Сигнал Особой Срочности”.

В голосовой связи сигнал SOS не применяется, сигналом бедствия служит слово Mayday.

Как появился сигнал SOS

После изобретения радио и появления на судах радиосвязи, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций. В 1903 в Берлине состоялась Первая международная радиотелеграфная конференция. Тогда была первая попытка утвердить единый сигнал о бедствии, который можно было бы передать с помощью “азбуки Морзе”.

Спустя три года, в 1906 году, состоялась вторая Международная радиотелеграфная конференция.

Представители 29 стран снова пытались придумать единый сигнал для передачи сообщения о бедствии. В итоге, удалось утвердить сигнал SOS, после введения которого отменялись все другие сигналы бедствия частных фирм.

SOS: первое использование

Существует некая легенда о том, что впервые в истории сигнал SOS был подан с “Титаника” в ночь на 15 апреля 1912 года, в 00:45. На самом деле, это был восьмой случай, когда судно подавало сигнал SOS.

Есть версия, что впервые сигналом SOS воспользовался пароход “Славония”, налетевший на рифы у Азорских островов 10 июня 1909 года.

Также есть версия, что первое использование сигнала SOS приходится на 11 августа 1909 года, когда американский пароход “Арапаоэ” потерял ход и задрейфовал по пути из Нью-Йорка в Джексонвилл. Сигнал был принят станцией Объединенной компании беспроволочного телеграфа (United Wireless Telegraph Company) на острове Хаттерас в Северной Каролине и перенаправлен в офисы пароходной компании.

Сегодня сигнал SOS – обыденность. Его часто используют не по назначению. К примеру, в музыке.

Упоминание SOS можно встретить в песнях Владимира Высоцкого («Спасите наши души»), певицы Rihanna (SOS), группы Abba (SOS), групп Papa Roach (SOS), Stratovarius (SOS), Crystal Ball (S.O.S), Running Wild (Adrian SOS), Сплин (SOS) и так далее.