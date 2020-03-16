Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут фонд для борьбы с коронавирусом из средств олигархов и представителей крупного бизнеса.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 марта, Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента.

По словам Зеленского, на совещании обсуждались вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в проведении мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19. В частности — о закупке автомобилей скорой помощи.

“Я вам скажу… Честно говоря… По поводу помощи, решения структурных проблем. По поводу “скорых”. Нам сейчас нужно срочно 500 скорых, это то количество, которого не хватает нашим больницам”, — сказал он.

Также Зеленский сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о формировании специального фонда из средств олигархов.

“Дальше. Мы говорили об отдельных средствах. Честно скажу вам — я разговаривал с ними очень откровенно. Я сказал им: “Эта страна вас кормила долгое время, пришло время вам помочь стране”. Мы делаем отдельный фонд, нам понадобится на лекарства, множество лекарственных средств, около 12-13 млрд гривен. Нам нужна их помощь“, — добавил президент.

<noscript><iframe title="Президент Зеленский. Украина и коронавирус | Свобода слова - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ от 16.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eQO602KSQog?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.