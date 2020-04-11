В воскресенье, 12 апреля, православные христиане будут вспоминать о въезде Иисуса в Иерусалим. Этот праздник известен, как Вербное воскресенье.

#Буквы собрали интересные факты об истории и традициях праздника.

Вербное воскресенье отмечается на неделю раньше, чем Пасха. В этом году оно приходится на 12 апреля. С этого дня верующие начинают готовиться к Страстной неделе и непосредственно к празднику Пасхи.

Этот день стоит провести в кругу близких. Принято освящать веточки вербы, которые следует сорвать рано утром, до восхода солнца. Освященные веточки ставят в доме возле икон и хранят в течение года.

История Вербного воскресенья

В четырех Евангелиях описано событие, которое символизировало царствование Иисуса Христа. Собираясь идти в Иерусалим, он приказал своим ученикам найти для него ослицу, указав на ее точное местоположение.

Когда Христос приближался ко входу в город, местные жители встречали его, как вельможу. Перед ним стелили одежды и пальмовые листья.

“Осанна, Сыну Давидову”, – выкрикивали окружающие.

Такими словами они возвеличивали его, прославляя имя Христа.

Евреи верили, что Иисус Христос – пророк, который избавит их от власти римлян, возглавит могущественное израильское царство и восстановит величественный храм Соломона, разрушенный сотни лет назад иноплеменниками.

Традиции праздника

Так как в Украине нет пальмовых листьев, принято использовать ветки вербы.

Украинцы выбрали для себя вербу, побеги которой распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому дню.

Ветки освящают в церкви. После этого принято хлестать этими ветками больных и детей. При этом нужно приговаривать: “Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!”. Считается, что после этого ритуала человек будет более здоровым.

После того как праздник прошел, вербу не выбрасывают, а хранят дома на протяжении года. По мнению верующих, верба охраняет жилье от разных невзгод, хвори и печали.

Приметы на Вербное воскресенье

Если в этот день посадить комнатное растение, оно принесет деньги посадившему.

Если освященная верба прорастет на огороде – девушка выйдет замуж, а парень женится.

Выгонять скот на пастбище стоит именно освященной вербой, “чтобы нечисть не цеплялась к животным”.

Если в этот день дует ветер – лето будет холодным.

В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот день запрещен физический труд, нельзя убирать, шить, готовить.

В этот день нельзя ссориться и отказывать в просьбах.

Поскольку продолжается Великий пост, нельзя есть продукты животного происхождения (кроме рыбы).

В Вербное воскресенье стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается выпить немного вина.

Нельзя расчесывать волосы. Накануне праздника нужно расчесать волосы и несколько волосинок опустить в воду, чтобы избавиться от головных болей. На праздник этой водой полить водой вербу и сказать: “Вода, лейся на землю вместе с головной болью”.

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, которая продлится до Пасхи, 19 апреля.