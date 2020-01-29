12 февраля Херсон встретит главное событие отечественного ИКТ-рынка - Международный Форум «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. Вокруг Безопасности. ProAV" (или BIT-2020).

На форуме вы сможете услышать следующие интересные выступления:

“Резервное копирование данных и защиту от утечки информации для малого и среднего бизнеса”, Сергей Кадет, менеджер отдела по работе с партнерами и клиентами, ESET Украины.

“Дополнительные решения ESET для противостояния современным кибератакам”, Сергей Кадет, менеджер отдела по работе с партнерами и клиентами, ESET Украины.

“Первые проекты LoRaWAN в Украине”, Владимир Гук, Business Development Manager.

“INTEL® DATA CENTER BLOCKS для бизнеса и новые мини-ПК Intel® NUC8”, Сергей Романовский, менеджер по продукции Intel, компания ASBIS.

“Мобильный ЦОД от Legrand: несущественных деталей не бывает”, Николай Мадинова, бренд-менеджер по оборудованию Legrand, IQ Trading.

“Специализированные решения Raritan (группа Lagrand) для ЦОДов”, Александр Дидык, бренд-менеджер по системам электропитания, IQ Trading.

“Решение для видеоконференций от Logitech”, Александр Борсукевич, менеджер по развитию бизнес направления видеоконференций Logitech в Украине и Молдове, компания ASBIS.

“Системы звука на предприятии”, Антон Ежов, руководитель направления систем звука, РОМСАТ.

Также вы сможете напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как АСБИС-Украина, ESET, UCLOUD, IQ Trading и другими.

Информация постоянно обновляется и вы можете следить за ней на сайте мероприятия.

В течение всего времени проведения Форума будет действовать выставка, где посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками, увидеть их воплощение в реальных продуктах, живые демонстрации и инсталляции.

Одна из самых ценных составляющих Форума – это общение партнеров и посетителей, возможность задать наболевшие вопросы непосредственно представителям ведущих производителей оборудования и ИТ-решений, поставщикам и экспертам, получения большого количества полезных деловых контактов.

А для того, чтобы общение протекало неформально, в дружеской обстановке, посетителей BIT-2020 кроме деловой части ждет розыгрыш ценных призов и нетворкинг.

Внимание! Количество мест ограничено.

Web-сайт: https://kherson-2020.ciseventsgroup.com/?utm_marker=IP20BYK

Адрес: Херсон, гостинично-ресторанный комплекс “Панорама”, Приднепровский спуск, 2а.