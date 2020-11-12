#Буквы рассказывают, что это за заболевание.
Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно, начиная с 2009 года, по инициативе Всемирной коалиции против детской пневмонии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония является причиной около 15 % смертей детей в возрасте до пяти лет – ежеминутно от воспаления легких умирает два ребенка в мире.
Что такое пневмония?
Пневмония – это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется в воздушных пузырьках (альвеолах). У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании, а у больного пневмонией – накапливают слизь и жидкость, которые вызывают боль и ограничивают поступление кислорода.
Причины возникновения пневмонии
Чаще всего возбудителями этой болезни являются бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы.
Инфекционной пневмонией можно заразиться и через кровь, особенно это касается младенцев во время родов или сразу после рождения.
В группу риска по возникновению пневмонии входят:
- дети до 5 лет;
- люди в возрасте старше 65 лет;
- лица с ослабленной иммунной системой (больные сахарным диабетом, СПИДом, онкологическими заболеваниями и др.)
- лица с врожденными пороками бронхо-легочной системы;
- лица с хроническими заболеваниями (болезни сердца, пиелонефрит и др.)
- люди, страдающие бронхиальной астмой;
- пациенты, которые длительно находятся на постельном режиме;
- лица, которые курят и злоупотребляют алкоголем.
Симптомы пневмонии
Чаще всего у больных пневмонией наблюдается:
- кашель,
- затрудненное дыхание,
- высокая температура тела,
- втягивание грудной клетки (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании),
- свист и хрипы при дыхании.
При пневмонии у грудных детей им иногда трудно глотать пищу или пить, а также может снижаться температура тела, появляться судороги.
Лечение пневмонии
Для лечения пневмонии применяют антибиотики, выбор которых зависит от вида микроорганизма, вызвавшего заболевание. При своевременной диагностике и правильном лечении воспаление чаще всего заканчивается полным выздоровлением. Если у вас есть симптомы пневмонии, следует обратиться к врачу.
Профилактика пневмонии
- Вакцинация. Наиболее эффективным методом профилактики пневмонии признано плановую вакцинацию против Hib-инфекции, пневмококковой инфекции, кори и коклюша.
- Укрепление иммунитета. Особенно важно это для новорожденных: грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни укрепит иммунитет малыша.
- Гигиена. Заботьтесь о чистоте в доме, проветривайте помещение и помните о важности личной гигиены.
- Питание должно быть сбалансированным и достаточным.
- Здоровый образ жизни и физическая активность.
- Придерживайтесь респираторной гигиены, гигиены рук и физического дистанцирования.