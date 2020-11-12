Сегодня, 12 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.

#Буквы рассказывают, что это за заболевание.

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно, начиная с 2009 года, по инициативе Всемирной коалиции против детской пневмонии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония является причиной около 15 % смертей детей в возрасте до пяти лет – ежеминутно от воспаления легких умирает два ребенка в мире.

Что такое пневмония?

Пневмония – это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется в воздушных пузырьках (альвеолах). У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании, а у больного пневмонией – накапливают слизь и жидкость, которые вызывают боль и ограничивают поступление кислорода.

Причины возникновения пневмонии

Чаще всего возбудителями этой болезни являются бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы.

Инфекционной пневмонией можно заразиться и через кровь, особенно это касается младенцев во время родов или сразу после рождения.

В группу риска по возникновению пневмонии входят:

дети до 5 лет;

люди в возрасте старше 65 лет;

лица с ослабленной иммунной системой (больные сахарным диабетом, СПИДом, онкологическими заболеваниями и др.)

лица с врожденными пороками бронхо-легочной системы;

лица с хроническими заболеваниями (болезни сердца, пиелонефрит и др.)

люди, страдающие бронхиальной астмой;

пациенты, которые длительно находятся на постельном режиме;

лица, которые курят и злоупотребляют алкоголем.

Симптомы пневмонии

Чаще всего у больных пневмонией наблюдается:

кашель,

затрудненное дыхание,

высокая температура тела,

втягивание грудной клетки (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании),

свист и хрипы при дыхании.

При пневмонии у грудных детей им иногда трудно глотать пищу или пить, а также может снижаться температура тела, появляться судороги.

Лечение пневмонии

Для лечения пневмонии применяют антибиотики, выбор которых зависит от вида микроорганизма, вызвавшего заболевание. При своевременной диагностике и правильном лечении воспаление чаще всего заканчивается полным выздоровлением. Если у вас есть симптомы пневмонии, следует обратиться к врачу.

Профилактика пневмонии