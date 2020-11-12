#Буквы рассказывают, что это за заболевание.

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно, начиная с 2009 года, по инициативе Всемирной коалиции против детской пневмонии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмония является причиной около 15 % смертей детей в возрасте до пяти лет – ежеминутно от воспаления легких умирает два ребенка в мире.

Что такое пневмония?

Пневмония – это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется в воздушных пузырьках (альвеолах). У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании, а у больного пневмонией – накапливают слизь и жидкость, которые вызывают боль и ограничивают поступление кислорода.

Причины возникновения пневмонии

Чаще всего возбудителями этой болезни являются бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы.

Инфекционной пневмонией можно заразиться и через кровь, особенно это касается младенцев во время родов или сразу после рождения.

В группу риска по возникновению пневмонии входят:

  • дети до 5 лет;
  • люди в возрасте старше 65 лет;
  • лица с ослабленной иммунной системой (больные сахарным диабетом, СПИДом, онкологическими заболеваниями и др.)
  • лица с врожденными пороками бронхо-легочной системы;
  • лица с хроническими заболеваниями (болезни сердца, пиелонефрит и др.)
  • люди, страдающие бронхиальной астмой;
  • пациенты, которые длительно находятся на постельном режиме;
  • лица, которые курят и злоупотребляют алкоголем.

Симптомы пневмонии

Чаще всего у больных пневмонией наблюдается:

  • кашель,
  • затрудненное дыхание,
  • высокая температура тела,
  • втягивание грудной клетки (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании),
  • свист и хрипы при дыхании.

При пневмонии у грудных детей им иногда трудно глотать пищу или пить, а также может снижаться температура тела, появляться судороги.

Лечение пневмонии

Для лечения пневмонии применяют антибиотики, выбор которых зависит от вида микроорганизма, вызвавшего заболевание. При своевременной диагностике и правильном лечении воспаление чаще всего заканчивается полным выздоровлением. Если у вас есть симптомы пневмонии, следует обратиться к врачу.

Профилактика пневмонии

  • Вакцинация. Наиболее эффективным методом профилактики пневмонии признано плановую вакцинацию против Hib-инфекции, пневмококковой инфекции, кори и коклюша.
  • Укрепление иммунитета. Особенно важно это для новорожденных: грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни укрепит иммунитет малыша.
  • Гигиена. Заботьтесь о чистоте в доме, проветривайте помещение и помните о важности личной гигиены.
  • Питание должно быть сбалансированным и достаточным.
  • Здоровый образ жизни и физическая активность.
  • Придерживайтесь респираторной гигиены, гигиены рук и физического дистанцирования.