Во вторник, 12 мая, в Украине и мире отмечают сразу же несколько праздников, среди которых Международный день медицинской сестры, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости и не только.

#Буквы собрали интересные факты об этом дне.

В этот день в Грузии отмечают День Святого апостола Андрея Первозванного, в Сербии – День армии Республики Сербской. Также сегодня День финского самосознания и Национальный день денима в Канаде.

Международный день медицинской сестры

12 мая медицинские сестры в разных странах мира отмечают свой профессиональный праздник. Дата праздника была выбрана в честь дня рождения Флоренс Найтингейл, английский сестры милосердия, организатора службы сестер милосердия и системы подготовки кадров среднего и младшего медицинского персонала в Великобритании. Она также была организатором и руководителем отряда санитарок во время Крымской войны 1853-1856 годов.

В мире праздник отмечают с 1965 года.

Ежегодно в свой профессиональный праздник Совет медсестер готовит информационные материалы, объявляет тематику и лозунг празднования. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Флоренс Найтингейл, поэтому ICN объявила этот год Годом медсестры и акушерки.

День экологического образования

Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году.

В этот день в Украине и мире принято проводить различные экологические акции, выставки, конференции и конкурсы на тему сохранения природы.

В 1992 году главы большинства стран мира приняли и одобрили Программу действий по реализации концепции устойчивого развития человечества, в которой экологическому образованию отводится важная роль.

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day)

Этот день был учрежден с 1992 года, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Синдром хронической усталости – заболевание, которое характеризуется повышенной утомляемостью, стойким снижением работоспособности, жизненного тонуса, мышечной слабостью и постоянным ощущением усталости, не проходящим при отдыхе.

В 1984 году медики заявили, что это самостоятельное серьезное заболевание со своими проявлениями и терапией. Главными симптомами заболевания называют частые спазмы, бессонницу, усталость и головные боли.

Как правило, синдромом хронической усталости страдают женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Это заболевание встречается в четыре раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Ученые установили, что причина заболевания – не только напряженная работа, недосып и хроническая нехватка времени, но также это связано с работой кишечника. Из-за нарушений в сообщении между мозгом и кишечником дисбаланс обитающих в нем бактерий и продуктов их жизнедеятельности провоцирует процесс.

С 1992 года к этой дате приурочен Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, как одной из причин синдрома хронической усталости.

12 мая: православные праздники

День святого апостола Андрея Первозванного празднуется в Грузии.

В церковном календаре это день почтения памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Девять мучеников Кизических считают и почитают как целителей. В этот день люди молят девяти мученикам об исцелении от физических заболеваний и избавлении от эпидемий.

Согласно преданию, девять Кизических мучеников проповедовали христианство в 3 веке в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть.

Их мощи были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные. У святых мощей произошло не одно чудо: больные выздоравливали, помешанные обретали разум.

Приметы 12 мая: чего нельзя делать в этот день

Согласно народным поверьям, девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считался днем целителей. Был такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

В этот день говорили: “Без времени и без меры – будет грех на душе, а в теле – недуг”.

На Девять мучеников работу в поле не начинают без молитвы.

Если в полдень подставить лицо теплому ветру, здоровья на целый год прибавится.

Девять мучеников – самый благоприятный день для лечения тяжелобольных.

На Девять мучеников снятся вещие сны.

Теплая и звездная ночь – будет отличный урожай.

Если в этот день много оводов – уродят огурцы.

Золотистая и безветренная вечерняя заря – будет хорошая погода.

Журавль гнездо в низине вьет – пришло время сеять хлеб на влажных местах.

Муравьи перебираются в сухое место – быть дождю.

Много майских жуков – к засушливому лету.

Молния перед дождем – к затяжному ненастью.

Береза распустила листья раньше ольхи – летом засуха будет, если наоборот – лето будет дождливым.

В этот день не советуют выглядывать из окна – навлечете беду.

12 мая: этот день в истории

996 — в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

1364 — в Кракове создан Ягеллонский университет.

1664 — премьера комедии Мольера “Тартюф” в Версале.

1785 — Ричард Кросби (Richard Crosby) предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз.

1927 – первый полет спортивного самолета АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды (эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро Яковлева).

1935 — в американском городке Акрон, штат Огайо, основан первый клуб анонимных алкоголиков.

1944 — полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.

1949 — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1989 — крушение в Сан-Бернардино (Калифорния): тяжелый поезд выйдя из-под контроля машиниста разогнался на крутом уклоне, после чего на скорости свыше 100 миль/ч (160 км/ч) сошел с рельсов и врезался в город Сан-Бернардино.

1991 — Михаил Горбачев и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.

Именинники 12 мая

В этот день поздравления с днем ангела принимают: Доминик, Панкратий, Артем, Василий, Иван, Федот, Филимон.

1755 — Джованни Баттиста Виотти, итальянский скрипач-виртуоз, создатель французской скрипичной школы.

1820 — Флоренс Найтингейл, английская медсестра, организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны (1853—1856).

1823 — Джон Рассел Хайнд, английский астроном, открывший 10 астероидов, 2 кометы, переменную туманность в созвездии Тельца, несколько переменных звезд.

1907- Кэтрин Хепберн, американская киноактриса, обладательница четырех “Оскаров”.

1966 – Стивен Болдуин, американский актер.

1981 — Рами Малек, американский актер египетского происхождения.