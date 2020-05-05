На конференции рассмотрим полный цикл продаж: от создания лендинга и написания продающих текстов до внедрения метрик и измерения эффективности продаж.
12 мая в 11:00
Спикеры из Tilda Publishing, SendPulse, Netpeak, NGN.agency расскажут о том, как построить бизнес в сети с нуля или утвердить свои позиции и стать ещё сильнее.
Программа конференции 12 мая:
11:05 – 11:45 “10 техник копирайтинга, повышающих конверсию в 3 раза”
Денис Каплунов, Владелец агентства с самым сильным брендом в сфере копирайтинга «Студия Дениса Каплунова»
11:50 – 12:30 “Что мешает вашему лендингу быть эффективным”
Сергей Болисов, Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing
12:35 – 13:15 “Эрогенные зоны подписчиков: как заработать больше через email-рассылку”
Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse
13:45 – 14:25 “Продвижение и онлайн-продажи в социальных сетях: что изменилось”
Владимир Галика, Управляющий партнёр в NGN.agency
14:30 – 15:10 “5 стратегий усиления онлайн-продаж с помощью чат-ботов и мессенджер-маркетинга”
Алина Дыкуха, Генеральный директор 13chats, руководитель маркетинговых коммуникаций SendPulse
15:15 – 15:50 “KPI для отдела продаж: точки контроля, рейтинги, оценки эффективности и анализ результатов”
Александр Плуток, Руководитель отдела продаж Netpeak
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