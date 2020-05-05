Как увеличить онлайн-продажи? Узнайте 12 мая на бесплатной онлайн-конференции от SendPulse.

На конференции рассмотрим полный цикл продаж: от создания лендинга и написания продающих текстов до внедрения метрик и измерения эффективности продаж.

12 мая в 11:00

Спикеры из Tilda Publishing, SendPulse, Netpeak, NGN.agency расскажут о том, как построить бизнес в сети с нуля или утвердить свои позиции и стать ещё сильнее.

Программа конференции 12 мая:

11:05 – 11:45 “10 техник копирайтинга, повышающих конверсию в 3 раза”

Денис Каплунов, Владелец агентства с самым сильным брендом в сфере копирайтинга «Студия Дениса Каплунова»

11:50 – 12:30 “Что мешает вашему лендингу быть эффективным”

Сергей Болисов, Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing

12:35 – 13:15 “Эрогенные зоны подписчиков: как заработать больше через email-рассылку”

Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse

13:45 – 14:25 “Продвижение и онлайн-продажи в социальных сетях: что изменилось”

Владимир Галика, Управляющий партнёр в NGN.agency

14:30 – 15:10 “5 стратегий усиления онлайн-продаж с помощью чат-ботов и мессенджер-маркетинга”

Алина Дыкуха, Генеральный директор 13chats, руководитель маркетинговых коммуникаций SendPulse

15:15 – 15:50 “KPI для отдела продаж: точки контроля, рейтинги, оценки эффективности и анализ результатов”

Александр Плуток, Руководитель отдела продаж Netpeak

Участие бесплатно, нужно только зарегистрироваться!