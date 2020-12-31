Юная британка, имя которой не разглашается, собралась подавать в суд против владельцев социальной сети TikTok. Так, девочка заявила, что ресурс незаконно использует данные детей, которые загружают свое видео.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Известно, что суд разрешил истице оставаться анонимной в ходе судебного процесса. Отмечается, что девочка может стать жертвой кибербуллинга со стороны поклонников этой миллионной соцсети. Однако пока представители истицы не озвучивают конкретные претензии к TikTok.

Кстати, иск девочки поддержала Энн Лонгфилд – детский комиссар Великобритании. Она отметила, что TikTok действительно пользуется доступом к личным данным пользователей. Так соцсеть улучшает собственные алгоритмы, привлекает внимание своих пользователей к определенным рекламных предложеням и увеличивает свои доходы.

По словам Лонгфилд, в случае выигрыша 12-летней истицы ее данные удалят с TikTok. Этот случай станет беспрецедентным.

В то же время представители TikTok заявляют, что следят за возрастом своих пользователей. Так, пользователи младше 13 лет, автоматически удаляются.

Однако не все так идеально. В 2019 году TikTok уже штрафовали в США на 5,7 млн долларов из-за проблем с детскими данными. В 2020 году компанию оштрафовали на 160 тысяч долларов за такой же иск в Южной Корее.