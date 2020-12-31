Об этом сообщает ВВС Украина.
Известно, что суд разрешил истице оставаться анонимной в ходе судебного процесса. Отмечается, что девочка может стать жертвой кибербуллинга со стороны поклонников этой миллионной соцсети. Однако пока представители истицы не озвучивают конкретные претензии к TikTok.
Кстати, иск девочки поддержала Энн Лонгфилд – детский комиссар Великобритании. Она отметила, что TikTok действительно пользуется доступом к личным данным пользователей. Так соцсеть улучшает собственные алгоритмы, привлекает внимание своих пользователей к определенным рекламных предложеням и увеличивает свои доходы.
По словам Лонгфилд, в случае выигрыша 12-летней истицы ее данные удалят с TikTok. Этот случай станет беспрецедентным.
В то же время представители TikTok заявляют, что следят за возрастом своих пользователей. Так, пользователи младше 13 лет, автоматически удаляются.
Однако не все так идеально. В 2019 году TikTok уже штрафовали в США на 5,7 млн долларов из-за проблем с детскими данными. В 2020 году компанию оштрафовали на 160 тысяч долларов за такой же иск в Южной Корее.
- Apple удалила из App Store приложение Vybe Together, с помощью которого жители США могли попасть на частную подпольную вечеринку во время пандемии COVID-19. Также приложение заблокировала соцсеть TikTok.