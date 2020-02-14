Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, обнародовали заявление "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

Текст опубликован на сайте мероприятия.

“В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года группа лидеров евроатлантической безопасности подчеркивает необходимость политического урегулирования вооруженного конфликта на украинском Донбассе”, — говорится в публикации.

В разработке “плана по Донбассу” принимала непосредственное участие российская сторона.

Так, инициатива предложена Группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов, а также президент Российского совета по международным делам. Это:

• бывший министр обороны Великобритании Дес Браун (от Европейской сети лидеров, European Leadership Network — аналитического центра, который занимается вопросами иностранных дел, обороны и безопасности в Европе);

• председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер;

• бывший сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США Эрнест Мониз (от Инициативы по ядерной угрозе, Nuclear Threat Initiative);

• бывший глава МИД РФ Игорь Иванов (от Российского совета по международным делам).

Документ подписали также несколько десятков специалистов в области международной безопасности, дипломатов и так далее.

В обнародованном заявлении отмечается, что вооруженный конфликт на Донбассе “является постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе”, и политическое урегулирование “имеет основополагающее значение” для его прекращения. При этом в документе нет упоминаний о нападении России на Украину и о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.

“Действия по оказанию помощи пострадавшим и созданию фундамента для разрешения конфликта должны быть предприняты сейчас для решения насущных проблем в сферах безопасности, гуманитарной, экономической и политической. Такие действия также помогут снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом и помогут построить устойчивую архитектуру взаимной безопасности в евроатлантическом регионе”, – сказано в заявлении.

В связи с этим предлагаются 12 шагов, которые можно предпринять уже сейчас для урегулирования ситуации в Украине:

1. Сфера безопасности

• Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители России покинули СЦКК несколько лет тому назад.

• Шаг 2. Наладить переговоры между военными ведомствами в “нормандском формате”. Лидерам стран “нормандской четверки” (Украина, Франция, Германия, Россия) предлагается дать распоряжение о том, чтобы диалог был организован и на уровне военных ведомств. Такая группа “может поддержать работу СЦКК, а также может действовать отдельно”.

• Шаг 3. Расширение свободы передвижения. Предлагается увеличить количество пунктов пропуска на Донбассе. Также отмечается необходимость выполнять договоренности о прекращении огня, достигнутые на переговорах в Минске и на саммите “нормандской четверки” в Париже в декабре 2019 года.

2. Гуманитарная сфера

• Шаг 4. Поиск пропавших без вести. Для этого предлагается открыть доступ Красному Кресту и другим организациям на оккупированные территории Украины.

• Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию. Предлагается организовать обучающие программы среди детей и взрослых в зоне конфликта (для разъяснения рисков травм и смертей от мин и снарядов). Также подчеркивается, что необходимо разработать специальную программу и комплекс мер по разминированию Донбасса.

3. Экономическая сфера

• Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса. Этот пункт предусматривает изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием Евросоюза, западных компаний. К фонду также предложено присоединиться России.

• Шаг 7. Создание зоны свободной торговли. Предлагается рассмотреть предложения по одновременному внедрению в Украине (в том числе на Донбассе) норм свободной торговли с Россией и ЕС. Фактически речь идет о восстановление торговли между Украиной и РФ на принципах ЗСТ.

• Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям. Предусматривает разработку механизма изменения санкций против России в зависимости от прогресса в выполнении Минских соглашений. Фактически этот пункт предусматривает постепенное снятие санкций с РФ.

• Шаг 9. Устранение радиационной опасности. Этот пункт предусматривает вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Отмечается, что сейчас на Донбассе сосредоточены более 1200 радиоактивных источников, которые используются “для медицинских, промышленных или научных целей”. Многие из них исчерпали срок эксплуатации.

4. Сфера политика

• Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности. Группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (куда входит и российская сторона), которая представила план по урегулированию ситуации на Донбассе, предлагает стать площадкой для постоянных контактов глав МИД “евроатлантических государств” и их департаментов. Цель — решать проблемы безопасности “посредством динамического процесса, который работает непосредственно с ключевыми разногласиями”.

• Шаг 11. Поддержка и определение “областей взаимодействия” между Евросоюзом и Россией (с развитием человеческих и экономических связей). Отмечается, что в случае выполнения Минских соглашений Евросоюз готов пойти навстречу РФ в более тесном сотрудничестве в ряде сфер “взаимного интереса”.

• Шаг 12. Запуск в Украине “нового общенационального диалога об идентичности”. Такой диалог должен учесть взгляд соседей Украины, включая Россию. Предметами диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

“Новый инклюзивный национальный диалог во всей Украине желателен и мог бы быть запущен как можно скорее. В таком диалоге должны участвовать лидеры мнений, ведущие ученые и международно признанные эксперты. Должны быть приложены усилия для взаимодействия с видением соседей Украины, в частности Польши, Венгрии и России. Этот диалог должен касаться тем истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Он должен учитывать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам — как внутри страны, так и на международном уровне — для расширения взаимодействия, инклюзивности и социальной сплоченности”, – так звучит указанный пункт.

Стоит отметить, что в разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в работе над “планом по Донбассу” не уточняется.

Как сообщает “Европейская правда”, Василий Филипчук в 2017 году уже предлагал контроверсионный план, который предусматривал отказ Украины от стремления к членству в НАТО, отказ на длительный период от цели членства в Евросоюзе и признание Крыма “спорной территорией”.