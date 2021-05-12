Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
996 — у Києві освячена перша в Київській Русі кам’яна церква Десятинна.
1497 — Папа римський відлучив від церкви за єресь флорентійського ченця Джироламо Савонаролу.
1551 — в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос — перший на американському континенті.
1881 — встановлено французький протекторат над Тунісом.
1926 — Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили пролетіли на дирижаблі над Північним полюсом.
1927 — у Москві піднявся в повітря перший літак конструкції Яковлєва — АІР-1.
1929 — у Львові створена організація письменників Західної України — “Гроно”.
1937 — компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
1949 — СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.
1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
1965 — радянська автоматична міжпланетна станція “Луна-5”, запущена космічною ракетою 9 травня 1965, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.
1980 — на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа “Екіпаж”.
2007 — Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись Марії Шерифович із Сербії.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 12 травня вшановує пам’ять дев’яти мучеників.
Прикмети погоди:
мурахи переселяються в більш сухе місце – до сильних і затяжних злив;
багато хрущів – до посухи;
схід сонця ясний – до теплого літа;
теплий вечір і зоряна ніч – до багатого врожаю;
гроза – опади будуть довгими.
День ангела сьогодні святкують: Арсеній, Артемій (Артема), Василь, Іван, Магн, Мемнон, Персида, Родопіан, Руф, Фавмасій, Федот, Феогній (Феогнид), Феост, Филимон.