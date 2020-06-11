13-14 июня на два дня около 2000 участников восточных областей Украины и приграничных территорий окунутся в атмосферу изменений и развития.

Участие в форуме бесплатное, только нужно зарегистрироваться по ссылке: https://id-forum.com.ua/login

Что особенного в форуме “На кордонах”?

Это не привычный онлайн-форум в ZOOM или трансляция на YouTube. Это событие полностью смоделированной уникальном виртуальном игровом пространстве с 3D локациями, сценами и стендами. Каждый гость как только телепортируется в игру: он получит аватар, функции общения в командах, возможность делать селфи в игровой среде и создавать секретные чаты для общения.

Программа форума будет настолько наполнена содержанием и уникальными историями изменений – как людей так и общин, это просто поражает! Смотрите сами – более 130 спикеров и лекторов, 7 направлений, по каждому из которых закреплено своих кураторов и экспертов, партнерские зоны общественных организаций и партнеров проектов, подборка уникального контента под каждый из направлений в закрытой сети телеграмм каналов.

“Форум нового времени “На кордонах” уникальна по многим параметрам событие. Кроме формата и подхода к работе с смыслами, на форуме состоится еще один важный прецедент: 75% участников форума это жители Донецкой и Луганской областей и именно они примут участие в обсуждении вещей общенационального значения, понятий, которые важны каждом украинском. Именно там, на Востоке, сегодня закаляется будущее Киева, Одессы, Львова. Так уж неожиданные сюрпризы готовит нам судьба – мы, как общество, как нация должны сдать свои экзамены и завоевать себя в этой войне. И это не только война между людьми которые пришли на нашу землю и нашими соотечественниками, это война смыслов, мировоззрений. И в такой войне форум “На кордонах” – площадка для создания главного оружия – мышление, здравого смысла, самоуправления и мудрости”, – рассказывает председатель правления Фонда социальных инноваций “Из страны в Украине” и идеолога форума Денис Блощинский.

Каждый участник сможет узнать для себя что-то новое, ведь на форуме представлена ​​программа из семи направлений:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. В этом направлении будет подниматься темы о поиске себя в новых непростых условиях. Влияние войны и карантина, поиск себя через деятельность, работу и творчество. Поиск человеческого в человеке, новое понимание счастья, новое назначение, новая собственная образ.

ИДЕНТИЧНОСТЬ ОБЩЕСТВ. Дискуссии в этом направлении затрагивать вопрос идентичности городов и децентрализации, вопросы самоуправления общин и зависимости от государства. На это направление стоит обратят внимание всем тем, кто задается вопросом о плохих дорогах в собственных городах, комфортность городов для жизни или безопасности собственной улице.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. Дискуссия о переосмыслении национальной идентичности длится не первый год, но вопрос почему она стала актуальной для украинского общества только после начала войны – это одно из самых интересных вопросов, которому найдется место в дискуссионных панелях направления. История, настоящее и будущее – разные временные рамки, различные решения и очень разнообразные гости – все это будет на вас ждать в этом направлении.

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО расскажет о важности взаимодействия бизнеса и общества в новых условиях, общие вызовы и общие победы, разность в подходах и взглядах и собственный опыт тех бизнесменов, которые идут в мир открытых систем. “Впервые в Украине будем смотреть на успешные кейсы, будем искать успешные инструменты, будем изобретать новые смыслы в таком максимально интерактивном формате. Вместе с общественными деятелями, экспертами по бизнесу, из общины, с военными, с психологами, с профессорами, с известными людьми”, – комментирует Ирина Бек, куратор направления Бизнес и общество, директор Института лидерства и управления УКУ.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Развитие системы образования на локальном уровне, трансформационные процессы в школах, вузах, неформальное образование, место человека в образовании.

“В течение двух дней мы будем говорить об образовании как о втором рождении человека. Образование, которая наполняет новыми смыслами. Образование, которая является прочным фундаментом и одновременно движущей силой, на протяжении всей жизни. О доверии и толерантность, которых так не хватает. Об ожиданиях в связи с новыми неожиданными вызовами. Мы услышим учителей родителей и конечно же детей. Тех, кто будет творить будущее Украины и всего мира. Давайте с нами!” – приглашает к участию в форуме Елена Северинчук, куратор направления Образование как второе рождение человека, советник заместителя министра цифровой трансформации.

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ЗДОРОВЬЕ КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Переосмысление собственного отношения к здоровью, помощь системе здравоохранения на местах, личный и государственный контекст в едином ментальном пространстве человека. Эти темы десятилетиями были вне актуальным украинским стилем. Об этом говорили разве что профессиональные специалисты на своих кухнях и профильных конференциях, а последствия такого подхода на себе смог ощутить каждый из нас. Теперь есть шанс изменить эти стартовые позиции.

КУЛЬТУРА КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Культурный менеджмент и культурная идентичность, создание библиотеки смыслов и создание новых смыслов, культура как прививка от потери идентичности. В этом направлении культура будет рассмотрена не как вишенка на тортике или как инструмент для создания какого-то отдельного продукта. На этот раз спикеры и эксперты будут говорить о настоящей роли культуры в обществе.

Почему формат форума Новой эпохи “На кордонах” на самом деле уникален?

Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к сути события – чем таким особенным является ивент, на который приходят сотни, тысячи людей? Что мотивирует их собираться вместе и почему это нельзя заменить онлайн-форматом? Ответов несколько: совместно пережитые эмоции, ощущения единства, возможность общаться в тех кампаниях, с которыми ты попал на ивент – то есть договариваться и идти группами на событие, знакомиться с другими людьми, обмениваться впечатлениями и эмоциями.

Как бы фантастически это не звучало, за счет того, как работает наш мозг, специально сконструированного игрового пространства и специальных возможностей аватаров в этом игровом пространстве – почти все эти потребности находят свои решения.

Во время Форума нового времени “На кордонах” вы сможете выбрать себе аватара, договориться с друзьями о встрече, зарегистрироваться и зайти к игровому пространству, найти друг друга в конкретном месте, собраться группой, обсудить впечатления, попасть на лекцию или на концерт, по дороге познакомиться с новыми друзьями, встретить старых знакомых – и все это в режиме реального времени на площадке, равный площади 10 футбольных полей. Почти как в реальной жизни. Безусловно, живых концертов и живых людей этот игровое пространство форума не заменит, но и на ZOOM-вечеринку или трансляцию в YouTube это совсем не похоже.

Заходите по адресу, регистрируйтесь и становитесь первыми, кто попадет в виртуальный мир общения!