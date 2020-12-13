13 декабря мир отмечает День медведя, День ванильного неба, Всемирный день горящих свечей, Всемирный день хорового пения, День святой Люсии, Третью воскресенье Адвента.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День благотворительности, в США – День основания национальной гвардии, День горячего какао, День лошади, День скрипки, в Бразилии – День моряка, в Польше – День памяти жертв военного положения, в Сент-Люсия – Фестиваль огней и возрождения на Мальте – День Республики, в Канаде – День памяти франко-акадцив, в Китае – День памяти жертв нанкинской резни.

Памятные даты в этот день:

1577 – английская эскадра из пяти кораблей (164 члена экипажа) во главе с Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете. Дрейк вернулся на родину через три года и стал первым британцем, совершил кругосветное плавание.

1642 – голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия. При попытке высадиться на берег туземцы убили трех матросов-голландцев, восприняв сигнал с корабля как призыв к началу боя. Несколько недель перед тем Тасман открыл у побережья Австралии остров, названный им Землей ван Димена, а позже переименован в честь мореплавателя в Тасманию.

1769 – началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.

1913 – торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского общества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.

1917 – Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.

1917 – Украинская Центральная Рада официально создала Воздушный флот.

1942 – футболист парижского “Расинга” Стефан Станис забил в матче Кубка Франции 16 голов в ворота команды “Обри” (мировой рекорд для профессионального футбола). Матч закончился со счетом 32: 0.

1958 – американские ученые провели запуск живого существа в космос с возвращением. Обезьяна Ґордо на борту ракеты АМ-13 провела 15 минут в космосе, но, вернувшись на Землю, капсула с обезьяной затонула в океане.

1992 – в Эдинбурге завершилась трехдневная встреча 12 стран Европейского сообщества, на которой было принято компромиссные решения по всем важнейшим спорных вопросов: сумма взносов беднейших стран – Испании, Ирландии, Греции и Португалии – была уменьшена с учетом их экономических возможностей, согласованно ряд экономических мер для преодоление спада экономики, а отказ Дании войти в валютный Европейский Союз перестала быть препятствием для дальнейшей интеграции страны в объединенную Европу.

1994 – в Массачусетском технологическом институте (США) состоялась первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в интернете. Первым директором консорциума был избран пионера интернета англичанина Тима Бернерс-Ли.

2004 – Андрей Шевченко стал обладателем “Золотого мяча”.

Какой сегодня церковный праздник:

Утром 13 декабря девушки шли на церковную службу, где перед праздничной иконой Андрея Первозванного просили святого послать им хорошего мужа.

Народные приметы:

Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.

Если снег на Андрея выпал и не тает – значит, лежать будет вплоть до начала апреля

Быстрые и низкие облака – скоро похолодает.

Что нельзя делать в этот день:

Ранее в этот день женщины старались не печь хлеба, не шить но не прясть. На Андрея девушки много гадали, предсказывая свою судьбу.

В этот день действуют запреты Рождественского поста.

Именины у Андрея и Ивана.