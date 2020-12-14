За прошедшие сутки, 13 декабря, в Украине зафиксировано 6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели заболели 355 детей и 215 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1895 человек;

летальных исходов – 93;

выздоровели – 5154 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 25 582 (в том числе методом ПЦР – 20493, методом ИФА – 5089).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 900 666 человек;

выздоровели – 506 718 человек;

летальных исходов – 15 247;

проведения ПЦР-тестов – 5052686.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 91743 случая;

Винницкая область – 19 866 случаев;

Волынская область – 28 246 случаев;

Днепропетровская область – 49 535 случаев;

Донецкая область – 29 660 случаев;

Житомирская область – 34 491 случай;

Закарпатская область – 26 153 случая;

Запорожская область – 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;

Киевская область – 49044 случаи;

Кировоградская область – 7225 случаев;

Луганская область – 7929 случаев;

Львовская область – 53 844 случая;

Николаевская область – 24 099 случаев;

Одесская область – 58283 случаи;

Полтавская область – 29 450 случаев;

Ровенская область – 36 262 случая;

Сумская область – 35 968 случаев;

Тернопольская область – 31 283 случая;

Харьковская область – 62 428 случаев;

Херсонская область – 14 207 случаев;

Хмельницкая область – 34 840 случаев;

Черкасская область – 31 607 случаев;

Черновицкая область – 36 889 случаев;

Черниговская область – 24 411 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.