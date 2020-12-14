Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1895 человек;
  • летальных исходов – 93;
  • выздоровели – 5154 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 25 582 (в том числе методом ПЦР – 20493, методом ИФА – 5089).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 900 666 человек;
  • выздоровели – 506 718 человек;
  • летальных исходов – 15 247;
  • проведения ПЦР-тестов – 5052686.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 91743 случая;
  • Винницкая область – 19 866 случаев;
  • Волынская область – 28 246 случаев;
  • Днепропетровская область – 49 535 случаев;
  • Донецкая область – 29 660 случаев;
  • Житомирская область – 34 491 случай;
  • Закарпатская область – 26 153 случая;
  • Запорожская область – 42 435 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;
  • Киевская область – 49044 случаи;
  • Кировоградская область – 7225 случаев;
  • Луганская область – 7929 случаев;
  • Львовская область – 53 844 случая;
  • Николаевская область – 24 099 случаев;
  • Одесская область – 58283 случаи;
  • Полтавская область – 29 450 случаев;
  • Ровенская область – 36 262 случая;
  • Сумская область – 35 968 случаев;
  • Тернопольская область – 31 283 случая;
  • Харьковская область – 62 428 случаев;
  • Херсонская область – 14 207 случаев;
  • Хмельницкая область – 34 840 случаев;
  • Черкасская область – 31 607 случаев;
  • Черновицкая область – 36 889 случаев;
  • Черниговская область – 24 411 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

  • По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено более 12,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.