Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1895 человек;
- летальных исходов – 93;
- выздоровели – 5154 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 25 582 (в том числе методом ПЦР – 20493, методом ИФА – 5089).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 900 666 человек;
- выздоровели – 506 718 человек;
- летальных исходов – 15 247;
- проведения ПЦР-тестов – 5052686.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 91743 случая;
- Винницкая область – 19 866 случаев;
- Волынская область – 28 246 случаев;
- Днепропетровская область – 49 535 случаев;
- Донецкая область – 29 660 случаев;
- Житомирская область – 34 491 случай;
- Закарпатская область – 26 153 случая;
- Запорожская область – 42 435 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 768 случаев;
- Киевская область – 49044 случаи;
- Кировоградская область – 7225 случаев;
- Луганская область – 7929 случаев;
- Львовская область – 53 844 случая;
- Николаевская область – 24 099 случаев;
- Одесская область – 58283 случаи;
- Полтавская область – 29 450 случаев;
- Ровенская область – 36 262 случая;
- Сумская область – 35 968 случаев;
- Тернопольская область – 31 283 случая;
- Харьковская область – 62 428 случаев;
- Херсонская область – 14 207 случаев;
- Хмельницкая область – 34 840 случаев;
- Черкасская область – 31 607 случаев;
- Черновицкая область – 36 889 случаев;
- Черниговская область – 24 411 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
- По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено более 12,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.