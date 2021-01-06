Тринадцать стран-членов Евросоюза обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса COVID-19. В частности, речь идет об Украине.

Соответствующее письмо опубликовал в своем Twitter Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям.

Как известно, Восточное партнерство — проект Европейского союза, основная цель которого состоит в развитии интеграционных связей с шестью странами: Украиной, Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией и Молдовой.

Письмо подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Они выразили поддержку усилиям и инициативам Брюсселя поделиться вакцинами с ближайшими соседями, такими как страны Западных Балкан.

“В то же время мы считаем, что Евросоюз должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС – страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы уверены, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям”, – подчеркивается в письме.

Главы МИД 13 стран призвали Еврокомиссию создать для государств Восточного партнерства механизм, подобный тому, который был создан для Западных Балкан.

“В контексте приближения саммита Восточного партнерства в первой половине 2021 года мы должны послать сильный и скоординированный сигнал о стратегической ценности Восточного партнерства. Упрощенный доступ к распределению вакцин для наших восточных партнеров мог бы стать важным элементом такого сигнала”, – отмечается в письме.

Его авторы выразили уверенность, что такой жест ЕС получит высокую оценку правительств и общества стран Восточного партнерства.