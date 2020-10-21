Когда: 13 ноября, 09:30 – 18:00. Где: отель Radisson Blu Hotel Kyiv, ул. Ярославов Вал, 22) / online. Регистрация: по ссылке.
Среди вопросов для обсуждения:
Практика работы ВАКС: состязательность или обвинительный уклон:
• Практика следственных судей ВАКС (избрание меры пресечения, процедура in absentia и т.д.)
• Судебное производство по уголовным делам (ВАКС и апелляционная палата ВАКС)
Деятельность следственных судей. Что пошло не так?
• Проблемы системы уголовной юстиции.
• Полномочия по окончании уголовного производства.
• Назначение экспертиз через следственного судью.
Международное сотрудничество в уголовном производстве:
• Международный розыск процедура in absentia в украинском процессуальном законодательстве.
• Разное применение норм УПК и соответствующих инструкций судами относительно трактовки
понятия «международный розыск».
• Возможности адвокатов в делах с иностранным элементом.
• Особенности работы с Интерполом.
Киберпреступность и ответственность для компаний за нее:
• ІТ терроризм.
• Истоки и продажа персональных баз данных.
• Использование персональной информации в работе компаний.
• Шпионское программное обеспечение.
Детали программы: по ссылке.
Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна.
Регистрация считается окончательно подтвержденной с момента оплаты участия в мероприятии.
В случае невозможности проведения мероприятия оффлайн из-за карантин и уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, мероприятие будет проведено в онлайн- формате. Разницу между стоимостью участия различных типов билетов будут возвращены участнику.
За дополнительной информацией о мероприятии и возможностях партнерства обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат АЮУ по тел .: +380 (44) 492-88-48, e-mail: [email protected] Контактное лицо – Екатерина Пищик.
По поводу аккредитации представителей СМИ и медиа-партнерства обращайтесь в Секретариат АЮУ по тел .: +380 (67) 158-46-46, e-mail: [email protected] Контактное лицо – Юлия Гочнаренко.