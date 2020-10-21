Ассоциация юристов Украины приглашает принять участие в VII Всеукраинской конференции по уголовному праву и процессу, которая в этом году состоится 13 ноября в смешанном формате: оффлайн и будет транслироваться онлайн.

Когда: 13 ноября, 09:30 – 18:00. Где: отель Radisson Blu Hotel Kyiv, ул. Ярославов Вал, 22) / online. Регистрация: по ссылке.

Среди вопросов для обсуждения:

Практика работы ВАКС: состязательность или обвинительный уклон:

• Практика следственных судей ВАКС (избрание меры пресечения, процедура in absentia и т.д.)

• Судебное производство по уголовным делам (ВАКС и апелляционная палата ВАКС)

Деятельность следственных судей. Что пошло не так?

• Проблемы системы уголовной юстиции.

• Полномочия по окончании уголовного производства.

• Назначение экспертиз через следственного судью.

Международное сотрудничество в уголовном производстве:

• Международный розыск процедура in absentia в украинском процессуальном законодательстве.

• Разное применение норм УПК и соответствующих инструкций судами относительно трактовки

понятия «международный розыск».

• Возможности адвокатов в делах с иностранным элементом.

• Особенности работы с Интерполом.

Киберпреступность и ответственность для компаний за нее:

• ІТ терроризм.

• Истоки и продажа персональных баз данных.

• Использование персональной информации в работе компаний.

• Шпионское программное обеспечение.

Детали программы: по ссылке.

Внимание! Для участия в мероприятии предварительная регистрация обязательна.

Регистрация считается окончательно подтвержденной с момента оплаты участия в мероприятии.

В случае невозможности проведения мероприятия оффлайн из-за карантин и уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, мероприятие будет проведено в онлайн- формате. Разницу между стоимостью участия различных типов билетов будут возвращены участнику.

За дополнительной информацией о мероприятии и возможностях партнерства обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат АЮУ по тел .: +380 (44) 492-88-48, e-mail: [email protected] Контактное лицо – Екатерина Пищик.

По поводу аккредитации представителей СМИ и медиа-партнерства обращайтесь в Секретариат АЮУ по тел .: +380 (67) 158-46-46, e-mail: [email protected] Контактное лицо – Юлия Гочнаренко.