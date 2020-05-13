В среду, 13 мая, в мире отмечают довольно необычные праздники – День хумуса и День одуванчика. Наши предки верили, что сегодняшняя погода определит, каким будет лето – жарким или дождливым.

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.

13 мая в США отмечают День яблочного пирога (National Apple Pie Day) и День секретаря (National Receptionists Day). В мире – Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса. Также сегодня День Ротума на Фиджи, День Черноморского флота в России, День святой Марии в Колумбии, День провозглашения независимости в Эквадоре.

Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day)

У этого праздника нет особой цели или глубокого философского посыла. Просто в этот день принято вспоминать и обращать внимания на растения, период цветения которых приходится на середину мая.

В некоторых американских штатах одуванчики выращивают на специальных фермах. Фермеры собирают листья для салатов, а цветы – для варенья.

Также одуванчики, благодаря глубоким корням, вытягивают воду ближе к поверхности, чем помогают растениям с более мелкими корнями. Американцы говорят, что в переводе с французского «одуванчик» (diente de lion) можно перевести как “пасть льва”.

Международный день хумуса (International Hummus Day)

Это праздник в честь популярной еврейской закуски, приготовленной из нута. В Украине хумус популярный среди сторонников безглютеновой диеты.

Нут часто называют “турецким горохом”, так как многие не понимают его предназначением и пытаются готовить, как крупу. Вмире существует множество сортов хумуса, которые различаются по размеру и цвету от зеленого и светло-коричневого до темного, черного.

Популярное вегетарианское блюдо фалафель готовят именно из хумуса с добавлением лука, зелени, специй и других ингредиентов по вкусу.

Церковные праздники 13 мая

13 мая православная церковь отмечает Преполовение Пятидесятницы. Этот день называют серединой пути между двумя важными для христиан праздниками – Пасхой и Троицей.

Также в этот день чтят память апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского и проводится празднование Моздокской (Иверской) и Дубенской (Красногорской) икон Божией Матери.

Согласно народному календарю, 13 мая отмечается день Якова Теплого. С этого дня было запрещено свататься, т.к. это считалось плохой приметой: “в мае жениться – всю жизнь маяться”.

День Якова Теплого отсылает к библейскому повествованию об одном из 12 учеников Иисуса Христа – Иакову. До призыва Иисуса Иаков занимался рыбалкой. Согласно преданию, яркий эпизод в его жизни – победа в споре с философом-волхвом Гермогеном, после которой Гермоген и его ученик Филит обратились в христианскую веру. Они сожгли свои книги и стали совершать чудеса именем Иисуса Христа. Уверовал во Христа и Иосия, донесший на апостола Иакова, а позже принявший мученическую смерть вместе с ним.

Мощи апостола Иакова сегодня находятся в Испании.

Приметы 13 мая: что нельзя делать

Согласно старому календарному стилю, день апостола Иакова был последним апрельским днем. Именно по этой причине не рекомендовалось свататься, так как начинался месяц май. Но, при этом, рекомендовалось готовиться к свадьбе, чтобы отпраздновать ее в летнее время.

В этот день предпочитали не выезжать в дальнюю дорогу, боясь накликать на себя неприятности. Старожилы утверждали, что с этого дня в чужих сторонах бродят тощие, заморенные весенние болезни, и без святой воды приезжему человеку не будет от них спасения.

На Якова Теплого принято умываться талой водой для оздоровления и очищения души и помыслов от дурного. Особую силу имеет вода из талого мартовского снега, ее прежде запасали на целый год и расходовали очень экономно. Сны в ночь с 12 на 13 мая могут быть вещими и исполняются в течение 9 дней.

В этот день наши предки тщательно следили за погодой, так как верили, что она определит то, каким будет лето.

Дождь на Якова предвещает обилие свадеб осенью.

Теплый вечер и тихая звездная ночь – к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.

Если солнце зайдет на чистом безоблачном небе, то лето будет ведерное, солнце выглянет сквозь облака – лето будет дождливое.

Если вечером на небе появятся звезды и с юга подует теплый ветер, то будет лето теплое и грозное, плодородие изобильное.

Чистое небо на Якова – лето будет солнечным.

Из березы много сока течет – дождей тоже много будет в летний период.

Теплая и дождливая погода обещает хороший урожай хлеба.

Южный ветер дует – будет плодородное и теплое лето.

13 мая: этот день в истории

1637 – кардинал Ришелье, опасаясь врагов, повелел закруглить кончики кинжалов, которыми нарезалось мясо, так появился столовый нож.

1783 – создан Черноморский флот Российской империи.

1846 – США формально объявили войну Мексике. Победив в ней, американцы аннексировали северную часть Мексики – Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и Техас.

1865 – открыт Новороссийский университет в Одессе, ныне Национальный университет им. И. И. Мечникова.

1871 – Ватикан включен в Итальянское королевство, а суверенитет папы ограничен дворцами Ватикана, римской лютеранской церковью и загородной папской резиденцией.

1888 – в Бразилии окончательно отменили рабство.

1927 – создан футбольный клуб “Динамо Киев”.

1950 – в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата “Формулы-1”.

1958 – швейцарский ученый Жорж де Местраль запатентовал свое изобретение – застежку-липучку.

1992 – Верховная Рада Украины отменила декларацию о независимости Крыма.

2003 – Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании – за использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности.

Именинники 13 мая

В этот день поздравления с днем ангела принимают Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков, Климент, Ефрем, Роберт и Серватий.

В этот день также родились такие известные личности:

1221 – Александр Невский, князь Новгородский, Киевский, Владимирский, полководец.

1814 – Эдуард Губер, поэт и переводчик, переведший на русский язык “Фауста” Гете.

1849 – Панас Мирный, украинский писатель.

1939 – Харви Кейтель, американский киноактер, в списке ста лучших актеров за всю историю кинематографа.

1950 – Стиви Уандер, американский певец и композитор.

1986 – Роберт Паттинсон, английский актер, модель.

1986 – Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант.