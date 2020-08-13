В четверг, 13 августа, в Тунисе отмечают День женщин, а в мире – Международный день леворуких.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Международный день леворуких (International Left-Handers Day)

Этот праздник впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.

Этот праздник призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Но главная цель – призвать деятелей по всему миру не переучивать людей, которые пишут левой рукой – писать правой. Как правило, это вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Со времен Киевской Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. В народе говорили, что левшой был сам дьявол.

При этом, психологи считают, что люди-левши обладают сильным характером и творческим потенциалом.

Согласно статистическим данным, от 7 до 15% населения Земли — левши.

Среди известных людей, которые пишут и делают все левой рукой, такие: Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерилин Монро, Пол Маккартни, Роберт де Ниро, Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, а также три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.

Православные праздники 13 августа: Евдокимов день

Сегодня, 13 августа, православная церковь почитает память Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке при царствовании императора Феофила. Жизнь Евдокима была направлена на помощь ближним и угождение Господу. Дав обет целомудрия и безбрачия, он избегал общения с женщинами, старался с ними не разговаривать и даже на них не смотреть. Он глубоко чтил свою мать и часто вел с ней душеполезные беседы. Император, видя какую праведную жизнь ведет Евдоким, назначил его правителем Харсианской области.

Когда Евдокиму исполнилось 33 года, Господь призвал его к себе. Праведник потребовал похоронить его в тех одеждах, в которых он умрет. Перед смертью он попросил всех покинуть помещение, в котором находился. Умер святой в одиночестве, как и хотел. Вскоре у гроба праведника стали совершаться чудесные исцеления, слава о которых росла.

После смерти Евдокима его родители переселились в Константинополь, но спустя 18 месяцев мать вернулась, чтобы поклониться мощам сына. Она велела снять камень, откопать землю и достать гроб. Когда его открыли, то увидели лицо праведника, совсем не тронутое тлением. От тела исходило приятное благоухание. Гроб с мощами достали, а тело переодели в новые одежды.

Приметы в Евдокимов день: что нельзя делать

Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.

Во время поста нужно воздержаться не только от употребления скоромной пищи, но и от веселья и развлечений. А молодым так хотелось вечером после тяжелого трудового дня отвлечься за плясками и песнями.

После этого, 14 августа, нужно обязательно поработать в поле, тогда любая работа всегда спориться будет.

Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.

Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.

Сильный ветер – к снежной зиме.

Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

Паутина летает – жаркие деньки продлятся еще долго.

Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами.

После Евдокима ласточка гнезда не вьет.

Что нельзя делать:

кричать и ругаться в доме;

ехать в путешествие или командировку;

выбрасывать остатки со стола.

13 августа: этот день в истории

1899 — американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

1907 — в Нью-Йорке пущено первое такси.

1912 — французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.

1913 — в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.

1940 — во Франции запрещены все масонские ложи.

1942 — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея “Бэмби”.

1945 — всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев.

1966 — в Тунисе запрещены мини-юбки.

Именинники 13 августа

1655 — Иоганн Кристоф Деннер, немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета.

1814 — Андерс Йонас Ангстрем, шведский физик и астроном, основатель спектроскопии.

1844 — Иоганн Фридрих Мишер, швейцарский учёный, открывший нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК.

1926 — Фидель Кастро, кубинский революционер и политический деятель, руководитель Кубы (1959—2008).