#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Международный день леворуких (International Left-Handers Day)
Этот праздник впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.
Этот праздник призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.
Но главная цель – призвать деятелей по всему миру не переучивать людей, которые пишут левой рукой – писать правой. Как правило, это вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.
Со времен Киевской Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. В народе говорили, что левшой был сам дьявол.
При этом, психологи считают, что люди-левши обладают сильным характером и творческим потенциалом.
Согласно статистическим данным, от 7 до 15% населения Земли — левши.
Среди известных людей, которые пишут и делают все левой рукой, такие: Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерилин Монро, Пол Маккартни, Роберт де Ниро, Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, а также три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.
Православные праздники 13 августа: Евдокимов день
Сегодня, 13 августа, православная церковь почитает память Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке при царствовании императора Феофила. Жизнь Евдокима была направлена на помощь ближним и угождение Господу. Дав обет целомудрия и безбрачия, он избегал общения с женщинами, старался с ними не разговаривать и даже на них не смотреть. Он глубоко чтил свою мать и часто вел с ней душеполезные беседы. Император, видя какую праведную жизнь ведет Евдоким, назначил его правителем Харсианской области.
Когда Евдокиму исполнилось 33 года, Господь призвал его к себе. Праведник потребовал похоронить его в тех одеждах, в которых он умрет. Перед смертью он попросил всех покинуть помещение, в котором находился. Умер святой в одиночестве, как и хотел. Вскоре у гроба праведника стали совершаться чудесные исцеления, слава о которых росла.
После смерти Евдокима его родители переселились в Константинополь, но спустя 18 месяцев мать вернулась, чтобы поклониться мощам сына. Она велела снять камень, откопать землю и достать гроб. Когда его открыли, то увидели лицо праведника, совсем не тронутое тлением. От тела исходило приятное благоухание. Гроб с мощами достали, а тело переодели в новые одежды.
Приметы в Евдокимов день: что нельзя делать
Это последний день перед Успенским постом, когда разрешена скоромная пища. Успенский пост строгий, но не такой тяжелый, как Великий. Обилие фруктов, ягод, овощей и грибов, а также новый урожай зерновых позволяют с легкостью перенести пост и неплохо разнообразить меню.
Во время поста нужно воздержаться не только от употребления скоромной пищи, но и от веселья и развлечений. А молодым так хотелось вечером после тяжелого трудового дня отвлечься за плясками и песнями.
После этого, 14 августа, нужно обязательно поработать в поле, тогда любая работа всегда спориться будет.
- Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.
- Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.
- Сильный ветер – к снежной зиме.
- Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.
- Паутина летает – жаркие деньки продлятся еще долго.
- Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.
- Если над лесом густой белый туман, то пора идти за грибами.
- После Евдокима ласточка гнезда не вьет.
Что нельзя делать:
- кричать и ругаться в доме;
- ехать в путешествие или командировку;
- выбрасывать остатки со стола.
13 августа: этот день в истории
1899 — американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.
1907 — в Нью-Йорке пущено первое такси.
1912 — французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.
1913 — в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.
1940 — во Франции запрещены все масонские ложи.
1942 — премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея “Бэмби”.
1945 — всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев.
1966 — в Тунисе запрещены мини-юбки.
Именинники 13 августа
1655 — Иоганн Кристоф Деннер, немецкий музыкальный мастер, изобретатель кларнета.
1814 — Андерс Йонас Ангстрем, шведский физик и астроном, основатель спектроскопии.
1844 — Иоганн Фридрих Мишер, швейцарский учёный, открывший нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК.
1926 — Фидель Кастро, кубинский революционер и политический деятель, руководитель Кубы (1959—2008).