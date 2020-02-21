Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
“Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда “Киев-Москва” оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что китаянка прибыла в Украину самолетом из Минска.
“От российской стороны в данный момент известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений”, – сказано в сообщении.
При этом также уточняется, что вагон, в котором ехала китаянка, вместе с другими пассажирами, находится в обсервации. В нем находятся 13 украинцев, 6 россиян, гражданин Канады и гражданин Узбекистана.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.
- В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.