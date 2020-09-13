13 сентября мир отмечает Международный день шоколада, День осенних пирогов, День позитивного мышления, День изобретения пенициллина, Международный день памяти жертв фашизма. В Украине сегодня - День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День программиста.

Об этом рассказывают #Буквы.

13 сентября в Казахстане – День семьи, в США – День закуски соленьями, День борьбы с целиакией, День знакомства детей с кухней, День печенья с предсказаниями, День арахиса, в Латвии – день отца, в Германии – день Родины, день картофельных галушек, в США и Канаде – день дедушек и бабушек, в Бразилии – день алкогольного напитка “кашаса”, в Австралии – день экологически дома, в Румынии – Праздник сбора винограда, на Маврикии – день инженера, в Дании – день фьорда, в Туркменистане – День туркменского бахши, в Мексике – День памяти детей-героев, в Таджикистане – День мелиораторов, в Великобритании – День Роальда Даля.

С 1962 года было принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем ​​памяти жертв фашизма.

Памятные даты

1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

1922 – зафиксировано мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) – +57,7 ° C.

1929 – на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый Александр Флеминг впервые представил свое открытие – пенициллин.

В 1965 году в США вышел сингл Yesterday группы “Битлз”.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

Сегодня начинался сбор клюквы, которую еще в народе называют клюковка, или клюква ягода.

Что сегодня можно делать

Нельзя тяжело физически работать;

Нельзя брать в долг деньги.

Приметы на 13 сентября

Журавли низко летят – зима будет мягкой; высоко – суровой;

журавли кричат ​​- к дождю;

новый месяц – будет богатый урожай клюквы.

13 сентября именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.