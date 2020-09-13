Об этом рассказывают #Буквы.
13 сентября в Казахстане – День семьи, в США – День закуски соленьями, День борьбы с целиакией, День знакомства детей с кухней, День печенья с предсказаниями, День арахиса, в Латвии – день отца, в Германии – день Родины, день картофельных галушек, в США и Канаде – день дедушек и бабушек, в Бразилии – день алкогольного напитка “кашаса”, в Австралии – день экологически дома, в Румынии – Праздник сбора винограда, на Маврикии – день инженера, в Дании – день фьорда, в Туркменистане – День туркменского бахши, в Мексике – День памяти детей-героев, в Таджикистане – День мелиораторов, в Великобритании – День Роальда Даля.
С 1962 года было принято считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма.
Памятные даты
1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.
1922 – зафиксировано мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) – +57,7 ° C.
1929 – на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый Александр Флеминг впервые представил свое открытие – пенициллин.
В 1965 году в США вышел сингл Yesterday группы “Битлз”.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь сегодня чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.
Сегодня начинался сбор клюквы, которую еще в народе называют клюковка, или клюква ягода.
Что сегодня можно делать
Нельзя тяжело физически работать;
Нельзя брать в долг деньги.
Приметы на 13 сентября
Журавли низко летят – зима будет мягкой; высоко – суровой;
журавли кричат - к дождю;
новый месяц – будет богатый урожай клюквы.
13 сентября именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.