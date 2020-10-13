Во вторник, 13 октября, в мире отмечают День по уменьшению опасности бедствий, а православные христиане чтят память святого Григория, просветителя Армении.

#Буквы собрали интересные факт о событиях этого дня.

13 октября отмечается Международный день по снижению риска бедствий. В этот день ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Праздник был учрежден ООН 22 декабря 1989 года, как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

Всемирный день зомби. Его впервые отметили в Питтсбурге в торговом центре Monroeville 13 октября 2006 года. Джордж Ромеро там тогда снимал “Рассвет мертвецов”, помогая всем поклонникам культуры зомби собраться вместе, с целью способствовать уменьшению голода и бездомности.

День без бюстгальтера. Его отмечают с 2011 года. Женщинам в этот день рекомендуется отказаться от ношения бюстгальтера как способа привлечения внимания к себе, и сосредоточиться на проблемах здоровья молочной железы.

13 октября отмечают еще и Международный день костюма.

Православные праздники 13 октября

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Григория, просветителя Армении, происходившего из рода грузинских царей. Будучи епископом, он проповедовал Евангелие и многих обратил в христианскую веру. За это армянский царь Тиридат приказал сбросить его в глубокий ров. По легенде, святой Григорий провел в этом рву 15 лет. Когда его освободили из заключения, он продолжил свою великую миссию, привлекая многих к вере во Христа.

Приметы 13 октября: что нельзя делать

В этот день люди пытались обновить свои подушки и матрасы.

Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому необходимо было навести порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой.

Была распространена традиция обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней. Кстати, решето и порог считались символами потустороннего мира, границей между домом и другой землей. Решето также было связано с достатком.

Приметы:

Снег выпал – зима придет еще нескоро, а в ближайшие дни наступит потепление

На липе и березе не осталось листьев к этому времени – год будет легким, и наоборот, если листья еще видно, то зима будет достаточно суровой

Улетели журавли – зима будет холодной и наступит рано

Белка изменила шубку – примета, что зима будет мягкой и не морозной

Сухой снег – лето будет хорошим, и можно будет собрать богатый урожай

Месяц туманный, мутный или бледный – жди ненастья

Много орехов, а грибов, наоборот, нет – примета, что зима будет суровой и снежной

Что нельзя делать:

По народным верованиям в этот день накануне Покрова в лесах бродят лешие. Они вырывают с корнем кусты, ломают деревья, пугают животных и людей. Поэтому не советуют сегодня гулять лесами.

Также сегодня не стоит много находиться на улице, если плохая погода. Это грозит не только заболеваниями, но и лишними материальными затратами.

Не рекомендуется принимать подарки, даже от самых близких. Считается, что на презент в этот вторник могут перейти болячки дарящего. Причём сам он об этом может даже не знать.

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

13 октября: этот день в истории

1582 — в Италии и других католических странах юлианский календарь (старый стиль) был заменен на григорианский (новый стиль).

1792 — заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться “Белым домом”, а в 1902 году это название здания было узаконено.

1884 — Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

1900 — вышла основная книга Зигмунда Фрейда (Sigmund Freud) “Толкование сновидений”.

Кто родился 13 октября

1821 — Рудольф Вирхов, немецкий патолог и физиолог, первым описавший лейкемию, политический деятель.

1925 — Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).

1962 — Келли Престон, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.