Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1489 – королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции.
1492 – Кастильская королева Изабелла приказала выслать 150 тыс. Евреев из Испании, если они не примут католичество.
1839 – Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использовал термин «фотография».
1917 – в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня). Резолюцией съезда был провозглашен курс на автономию Украины и организации в селах сельских комитетов для обеспечения реализации политики УЦР на местах.
1923 – Совет послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни в Польшу, признав их аннексии.
1939 – Венгрия начала войну против Карпатской Украины.
1990 – на III Съезде народных депутатов СССР отменена 6-я статья Конституции СССР (от 1977 года), которая провозглашала монопольную власть (руководящую роль) КПСС в СССР.
1990 – во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, подняли национальный символ – флаг Украины.
1994 – релиз Linux 1.0.0.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 14 марта чтит память Евдокии Илиопольськои, игуменьи.
Приметы погоды:
- Какая Евдокия, такое и лето.
- Капает с крыш – к теплому лету.
- Откуда дует ветер на Евдокию, оттуда он будет дуть весной и летом.
- Если на Евдокию молодой месяц с дождем, то будет мокрое лето.
- Снег в этот день – к урожаю грибов.
- Метель 14 марта обещает затяжную весну и неурожай.
- Если курочка с лужицы напьется, весна будет ранняя.
- Грачи к Евдокии прилетели – снег сойдет рано, а летом часто идти дожди.
- Нет в марте воды – нет в мае травы.
Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Антония, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила и Надежды.