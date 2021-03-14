Сегодня, 14 марта, мир праздную День числа Пи, Международный день действий против плотин (День действий в защиту рек, воды и жизни), день бабочек. В Украине сегодня отмечают День украинской добровольца, Международный день планетариев.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1489 – королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции.

1492 – Кастильская королева Изабелла приказала выслать 150 тыс. Евреев из Испании, если они не примут католичество.

1839 – Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использовал термин «фотография».

1917 – в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня). Резолюцией съезда был провозглашен курс на автономию Украины и организации в селах сельских комитетов для обеспечения реализации политики УЦР на местах.

1923 – Совет послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни в Польшу, признав их аннексии.

1939 – Венгрия начала войну против Карпатской Украины.

1990 – на III Съезде народных депутатов СССР отменена 6-я статья Конституции СССР (от 1977 года), которая провозглашала монопольную власть (руководящую роль) КПСС в СССР.

1990 – во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, подняли национальный символ – флаг Украины.

1994 – релиз Linux 1.0.0.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 14 марта чтит память Евдокии Илиопольськои, игуменьи.

Приметы погоды:

Какая Евдокия, такое и лето.

Капает с крыш – к теплому лету.

Откуда дует ветер на Евдокию, оттуда он будет дуть весной и летом.

Если на Евдокию молодой месяц с дождем, то будет мокрое лето.

Снег в этот день – к урожаю грибов.

Метель 14 марта обещает затяжную весну и неурожай.

Если курочка с лужицы напьется, весна будет ранняя.

Грачи к Евдокии прилетели – снег сойдет рано, а летом часто идти дожди.

Нет в марте воды – нет в мае травы.

Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Антония, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила и Надежды.