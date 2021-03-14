Об этом рассказывают #Буквы.
Решение о его праздновании было принято 17 января 2017 постановлением № 1822. Цель внедрения Дня украинского добровольца – укрепление патриотического духа в обществе, повышение общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований.
Дату 14 марта выбрали не случайно, ведь именно в этот день 2014 года с Майдана на тренировочную базу в Новых Петровцах отправились первые добровольцы, потом поехали на восток защищать территориальную целостность Украины.
Стоит отметить, что в 2014 году украинские добровольцы были очень плохо вооружены, обуты и одеты. Воины все покупали за свой счет или им помогали волонтеры.
По случаю дня украинских добровольцев поздравил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
“Вы первыми, по зову души и сердца, в тревожное и сложное для нашей страны время, сознательно встали на защиту ее независимости и территориальной целостности. Совместно с военнослужащими Вооруженных Сил и других силовых структур Украины, ценой неимоверных усилий, крови и жизни боевых собратьев, вам удалось остановить нашествие российского агрессора. Мы низко склоняем головы, чествуя погибших воинов. Вечная им память и слава!”
Пятый президент Петр Порошенко также поздравил добровольцев и напомнил, что в 2014 году на фронт поехали первые добровольцы, а затем к ним уже присоединились учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты со всех уголков нашей страны.
“Хотя они не имели военной подготовки, но имели Украины в сердце и желание защитить ее. Бесстрашные, мужественные, сильные и отважные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором. Низкой поклон и искренняя благодарность каждому мужчине и каждой женщине, защищали Украину тогда и защищают украинскую землю сейчас. Вечная память павшим. Честь и слава живым”, – отметил Петр Порошенко.
- Президент Владимир Зеленский в 2020-м посетил Золотое на Донбассе, где нахамил добровольцам, которые выступают против разведения войск.
- В штабе операции Объединенных сил заявили, что люди, с которыми общался в Золотом президент Владимир Зеленский, не являются военнослужащими Вооруженных сил Украины и находятся там с оружием нелегально.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою поездку в Золотое (Луганской области), отметив, что “некоторые разговоры оказались эмоциональными”.