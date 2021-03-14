Уже сегодня на турнире WWFC 18 в Гексагон встретятся 16 профессиональных спортсменов, а также 4 лучших любителей UFMMA Украины.

Зрителей ожидают титульные бои за звание чемпиона мира по версии WWFC и пояса Road to WWFC.

В главном событии вечера яркий финишер WWFC Игорь “дуэлист” Потеря (16-2 ММА) проведет бой за вакантный титул WWFC до 93 кг против грузинского “Гладиатора” Георгия Лобжанидзе (11-5 ММА).

В со-главном событии вечера пройдет поединок за пояс Road to WWFC среди топовых представителей ММА в весовой категории до 66 кг Михаила Шаблия (5-1 ММА) против бывшего претендента на титул WWFC Александра горшечника (14-5 ММА).

Также, кроме титульных боев, будет немало зрелищных рейтинговых поединков среди профессиональных бойцов как: Александр Чижов, Олег Хачатуров, Александр Федонов и другие.

Открывать турнир будут два поединка с участием спортсменов UFMMA (Украинской федерации смешанных боевых искусств).

Смотрите прямую трансляцию турнира WWFC 18 бесплатно на Мегого в 19:00:

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