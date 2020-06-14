14 июня мир отмечает Всемирный день донора крови, Международный день натуриста, или День нудиста, и Международный день блогера.

Об этом рассказывают #Буквы.

На Кубе празднуют День Эрнесто Че Гевары, в США – День флага, День армии, День клубничного торта, День бурбона, в Израиле – Шавуот, в Люксембурге – День матери, в Бельгии, Австрии – День отца, в Польше – День памяти жертв нацистских концентрационных лагерей, в Парагвае – День мира, в Армении – День защиты прав безвинно осужденных, в Малави – День свободы, в Литве – День траура и надежды, в Эстонии, Латвии – День памяти жертв коммунистических репрессий, в Канаде – День канадских рек, на Фолклендских островах – День освобождения.

Памятные даты 14 июня

В 1775 – создана армия США.

В 1777 – Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США, изначально на нем было 13 звезд и 13 красных и белых полос.

В 1834 – Айзек Фишер-младший запатентовал наждачную бумагу. В качестве абразивов использовались мелкие камешки.

В 1847 – немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

В 1951 – в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер – UNIVAC 1.

В 1984 – Палата общин британского парламента разрешила супругам разводиться через год после бракосочетания.

В 1985 – в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами – Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия, получивший название “Шенгенское соглашение”. Документ вступил в силу 26 марта 1995 года, прекратил существование 1 мая 1999 года. Его заменили Шенгенским законодательством Европейского союза.

Какой сегодня церковный праздник

В этот день православная церковь чтит память святых с одним именем Иустин: Иустина Философа и Иустина Римского. В народе день назвали Устинов.

Согласно поверью, в этот день женщины должны быть рядом со своими мужьями и Устин их отблагодарит за это – никогда не разлучит супругов. еще сенгодня можно собирать лекарственные травы.

Что нельзя сегодня делать

В Устинов день запрещается ставить забор – может случиться пожар.

Приметы на 14 июня

Утром небо чистое и ясное – будет хороший урожай ржи;

утром радуга – к дождю;

пасмурное утро – будет хороший урожай яровых культур;

солнце на рассвете бледное – к вечеру пойдет дождь;

дождь – будет хороший урожай конопли и льна.

14 июня именины Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пеона, Гаврила и Павла.