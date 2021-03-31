Covid-19 Украина

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14 стран и директор ВОЗ обвинили Китай в сокрытии данных о происхождении пандемии

14 стран и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус обвинили Китай в сокрытии важной информации о происхождении пандемии коронавируса.

Среда, 31 марта 2021, 16:42

Об этом они заявили в совместном заявлении.

Совместное недоверие

В частности, США, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания выразили обеспокоенность ограниченным доступом к “полным, оригинальным данным и образцам” относительно происхождения коронавируса.

Европейский Союз выступил с собственным заявлением, выразив ту же обеспокоенность, но это заявление имеет несколько мягкую риторику. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что исследователи столкнулись с проблемами во время своей четырехнедельной миссии к центральному китайскому городу Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус.

Расследование ВОЗ, проведенное более чем через год после начальной вспышки, с самого начала находилось под пристальным контролем. Некоторые ученые и правительство США ставят под сомнение независимость и правдивость исследования. Между тем Пекин обвинил Вашингтон и других в “политизации” происхождение вируса.

После неоднократных задержек отчет ВОЗ, составленный группой международных экспертов и их китайскими коллегами, был наконец опубликован 30 марта. Он предоставляет детальную экспертизу данных, собранных китайскими учеными и представителями власти с первых дней пандемии, но предлагает мало нового понимания или конкретных выводов о том, где и как вирус распространился на людей.

Китай решительно отвергает любую критику или обвинения, связанные с происхождением пандемии.

По данным CNN, министерство иностранных дел Китая заявило, что страна всегда была “сторонником глобальных научных исследований относительно источника вируса и путей его передачи”.

“Китайская сторона предложила необходимо облегчения работы команды, полностью демонстрируя открытость, прозрачность и ответственное отношение”, – говорится в заявлении.

В совместном заявлении 14 стран признали “неутомимую работу” экспертов ВОЗ для выяснения возникновения пандемии, но также подняли вопрос о независимости отчета.

“Не менее важным является то, что мы выражаем свою общую обеспокоенность тем, что международное экспертное исследование относительно источника вируса SARS-CoV-2 существенно задержалось и не имело доступа к полным, оригинальным данным и образцам”, – говорится в заявлении.

Доступ к данным

Выступая на брифинге во вторник, глава ВОЗ признал, что международные эксперты сталкиваются с проблемами доступа к данным в Ухане.

“Во время моих обсуждений с командой они выразили трудности, с которыми они столкнулись при доступе к необработанным данным. Я ожидаю, что будущие совместные исследования будут включать более своевременный и всесторонний обмен данными”, – сказал Гебреесус.

В своем заявлении ЕС отметил, что отчет является “полезным первым шагом”, но с сожалением отметил “позднее начало исследования, задержку развертывания экспертов и ограниченную доступность ранних образцов и соответствующих данных”.

“Только благодаря тщательному осмотру происхождения вируса и его передачи в человеческую популяцию мы сможем лучше понять и контролировать эту пандемию, а также лучше предотвратить и подготовиться к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения”, – говорится в сообщении.

Для сравнения, ответ правительства США была намного жестче.

“В отчете не хватает важных данных, информации и доступа к данным. Он представляет частичную неполную картину”, – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, китайская власть “не была прозрачной, не предоставила базовых данных – это, безусловно, нельзя квалифицировать как сотрудничество”.

Политические препятствия

В отчете рассматриваются четыре возможных пути возникновения коронавируса. Эксперты сделали вывод, что он, скорее всего, распространился на человека от промежуточного животного. Но это не дало ответа на ключевые вопросы о том, как произошла эта передача.

В отчете рекомендуется проводить дальнейшие исследования для отслеживания животных, которые продаются на рынках в районе Уханя и вокруг него, включая опросы работников ферм дикой природы и тестирования их на наличие антител к коронавирусу.

В отчете также называют “чрезвычайно маловероятной” теорию о том, что вирус просочился в результате лабораторного инцидента. Эту гипотезу продвигала предыдущая администрация Трампа и жестко опровергало правительство Китая.

“Мы просто не нашли никаких реальных доказательств или реальных подсказок касательно этого, несмотря на то, что ставили много довольно трудных вопросов Институту вирусологии Уханя”, – заявил доктор Питер Дасак, член группы экспертов ВОЗ, которая посетила Ухань.

В то же время глава ВОЗ заявил, что оценка отчета по теории истоков лаборатории была “недостаточно широкой”, и для получения более надежных выводов потребуются дальнейшие данные и исследования.

“Хотя команда пришла к выводу, что утечка лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с привлечением специалистов, которые я готов развернуть”, – сказал Гебреесус.

Отчет содержит ряд рекомендаций относительно дальнейших исследований, включая тестирование на антитела к коронавирусу в образцах, отобранных через банки крови до вспышки в Ухане.

Питер Бен Эмбарек, ведущий исследователь миссии ВОЗ, сказал, что отчет был “лишь началом”, признавшись, что “мы только поцарапали поверхность этих очень сложных комплексов исследований, которые нужно провести”.

  • Ранее совместное исследование происхождения COVID-19, проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Китаем, говорит о том, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено. При этом утечка из лаборатории “крайне маловероятна”.
  • В начале февраля эксперты Всемирной организации здравоохранения дали трехчасовой брифинг по итогам их 4-недельной миссии в китайском Ухане с целью расследования причин пандемии коронавируса COVID-19.
Теги: ВОЗ, Китай, Коронавирус, Пандемия

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