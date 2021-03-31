14 стран и директор ВОЗ обвинили Китай в сокрытии данных о происхождении пандемии

14 стран и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус обвинили Китай в сокрытии важной информации о происхождении пандемии коронавируса.

Об этом они заявили в совместном заявлении.

Совместное недоверие

В частности, США, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания выразили обеспокоенность ограниченным доступом к “полным, оригинальным данным и образцам” относительно происхождения коронавируса.

Европейский Союз выступил с собственным заявлением, выразив ту же обеспокоенность, но это заявление имеет несколько мягкую риторику. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что исследователи столкнулись с проблемами во время своей четырехнедельной миссии к центральному китайскому городу Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус.

Расследование ВОЗ, проведенное более чем через год после начальной вспышки, с самого начала находилось под пристальным контролем. Некоторые ученые и правительство США ставят под сомнение независимость и правдивость исследования. Между тем Пекин обвинил Вашингтон и других в “политизации” происхождение вируса.

После неоднократных задержек отчет ВОЗ, составленный группой международных экспертов и их китайскими коллегами, был наконец опубликован 30 марта. Он предоставляет детальную экспертизу данных, собранных китайскими учеными и представителями власти с первых дней пандемии, но предлагает мало нового понимания или конкретных выводов о том, где и как вирус распространился на людей.

Китай решительно отвергает любую критику или обвинения, связанные с происхождением пандемии.

По данным CNN, министерство иностранных дел Китая заявило, что страна всегда была “сторонником глобальных научных исследований относительно источника вируса и путей его передачи”.

“Китайская сторона предложила необходимо облегчения работы команды, полностью демонстрируя открытость, прозрачность и ответственное отношение”, – говорится в заявлении.

В совместном заявлении 14 стран признали “неутомимую работу” экспертов ВОЗ для выяснения возникновения пандемии, но также подняли вопрос о независимости отчета.

“Не менее важным является то, что мы выражаем свою общую обеспокоенность тем, что международное экспертное исследование относительно источника вируса SARS-CoV-2 существенно задержалось и не имело доступа к полным, оригинальным данным и образцам”, – говорится в заявлении.

Доступ к данным

Выступая на брифинге во вторник, глава ВОЗ признал, что международные эксперты сталкиваются с проблемами доступа к данным в Ухане.

“Во время моих обсуждений с командой они выразили трудности, с которыми они столкнулись при доступе к необработанным данным. Я ожидаю, что будущие совместные исследования будут включать более своевременный и всесторонний обмен данными”, – сказал Гебреесус.