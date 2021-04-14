Сьогодні, 14 квітня, у світі відзначають День моментів сміху.

Про це розповідають #Букви.

У Канаді – День рожевого, в США – День дельфіна, День колишнього подружжя, День дитячої алопеції, День горіха “пекан”, День садівництва, День помічника патологоанатома, в Японії – Фестиваль весни “Такаяма Мацурі”, в Індії – Початок сонячного Нового року, у Грузії – День рідної мови, в Ізраїлі – День пам’яті полеглих “Йом а-Зікарон”, у Камбоджі – Кхемерський Новий рік, у Шрі-Ланці – Тамільський Новий рік, на Мальдівах – День мальдівської мови.

Цей день в історії:

1768 — Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків (початок Коліївщини);

1852 — при Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України в Києві).

1863 — у Петербурзі відбулася прем’єра опери Семена Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм”.

1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.

1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг.

1894 — перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.

1909 — створена Англо-Перська нафтова компанія (нині — British Petroleum);

1912 — найбільший на той час пасажирський лайнер світу “Титанік” зіштовхнувся з айсбергом.

1930 — на екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка “Земля”.

1940 — Президія Верховної Ради УРСР видала указ, за яким у священиків в Західній Україні вилучалися всі церковні книги.

1961 — у Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна;

1978 — у Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною;

1991 — з Музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 млн доларів;

2003 — розшифрований людський геном.

Яке сьогодні церковне свято:

14 квітня християни відзначають День Марії Єгипетської, що жила у 5-му столітті.

У 12 років пішла з дому до Олександрії. Була блудницею, але згодом покаялася. Вона оселилася в пустелі, де майже 50 років молилася та спокутувала гріхи.

Прикмети:

Гроза 14 квітня віщує сухе літо.

Якщо в ніч проти Марії ясне зоряне небо, значить, рік буде врожайний.

Сира погода – на врожай грибів.

Грім гримить – до ясного теплого літа.

День янгола святкують: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій.