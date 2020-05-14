#Буквы собрали факты об этих и других праздниках.
Сегодня в Израиле празднуют День независимости, в Республике Филиппины – День Конституции, в Либерии – День интеграции, а в России – День фрилансера.
Тамароба
14 мая в Грузии чтится память благоверной царицы Тамары Багратиони, которая правила в XII-XIII вв. и способствовала распространению христианства по всей Грузии, за что была причислена к лику святых.
Именно с правлением царицы Тамары связан золотой век в истории страны. Интересная деталь – за время правления царицы в стране не было ни одной смертной казни.
В Грузии этот праздник называется Тамароба и отмечается с 1917 года как национальный праздник.
В этот день во всех церквях проходит праздничная служба, в том числе и в Дидубийской церкви Пресвятой Богородицы в Тбилиси, где в свое время венчалась царица Тамара.
К тому же, имя Тамара в Грузии считается одним из самых популярных, наряду с такими женскими именами, как Мариам и Нино.
Церковные праздники 14 мая
В этот день православная церковь чтит память преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинского. Также празднуются иконы Божией Матери “Нечаянная Радость”, Царевококшайской (Мироносицкой), Андрониковской.
В народе 14 мая отмечается день Иеремии Запашника. Это время активной изнурительной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне просили помощи святого и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто молится ему.
Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. История пророка считается одной из самых неоднозначных и сложных. К примеру, согласно одному из своих же пророчеств, он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Пророка убили его же земляки. Это произошло после того, как он провозгласил пророческое слово о вавилонском пленении иудеев.
Приметы на Иеремии Запашника
В старину в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Еремею, а потом уже отправлялись сеять. Выходя в поле, засевальщики кланялись и молились на три стороны (кроме северной), на каждую сторону бросали по горсти жита, а потом уже засевали. Мужчины сеяли рожь, а женщины – овес, яровые и горох.
Приблизительно в это время плотва мечет икру. Сроки посева определяли и в зависимости от поведения рыбы. Если во время нереста плотва только на четыре дня остается вместе, а потом расходится, то сеять нужно раньше. Если же рыба в период нереста остается вместе на неделю и больше, то сев лучше проводить позднее.
По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.
В этот день наши предки особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.
- Ясный день на Еремея – на уборку урожая тоже будет хорошая погода.
- На восход солнца небо чистое – лето будет жарким.
- Если погода испортилась – зима будет суровой.
- На Еремея муравьи беспокойные – в следующем месяце будут дожди.
- С вечера роса пала – к ясному дню.
- Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.
- Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нем никому нельзя.
- Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.
На Еремея нельзя ничего давать в долг, иначе будет плохой урожай, а также возможны неудачи в семье.
14 мая: этот день в истории
1796 – английский хирург Эдвард Дженнер сделал первую успешную прививку от оспы – восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.
1835 – издана “Сказка о рыбаке и рыбке” А. Пушкина.
1853 – в США запатентовали сгущенку.
1872 – канцлер Германии Отто фон Бисмарк провозгласил кампанию “Культуркампф”, целью которой была борьба с католиками.
1878 – в США запатентовано название “вазелин” как торговый знак. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.
1900 – в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.
1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.
1955 – подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи социалистических стран.
1975 – киевское “Динамо” впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.
1986 – в телеобращении генсек Михаил Горбачев отверг серьезность последствий чернобыльской аварии.
Именинники 14 мая
1265 – Данте Алигьери, итальянский поэт эпохи Возрождения.
1316 – Карл IV, германский король, император Священной Римской империи.
1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.
1871 – Василь Стефаник, украинский писатель.
1944 – Джордж Лукас, американский режиссер, продюсер, сценарист, подаривший миру “Звездные войны”.
1952 – Роберт Земекис, американский кинорежиссер и продюсер, снявший “Назад в будущее”.
1969 – Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.
1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы “Океан Эльзи”.
1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.
В этот день поздравления с днем ангела принимают Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.