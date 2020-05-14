В четверг, 14 мая, в Грузии чтят память царица Тамары, в Израиле отмечают День независимости, а в Украине делают прогноз относительно урожая в день Иеремии Запашника.

#Буквы собрали факты об этих и других праздниках.

Сегодня в Израиле празднуют День независимости, в Республике Филиппины – День Конституции, в Либерии – День интеграции, а в России – День фрилансера.

Тамароба

14 мая в Грузии чтится память благоверной царицы Тамары Багратиони, которая правила в XII-XIII вв. и способствовала распространению христианства по всей Грузии, за что была причислена к лику святых.

Именно с правлением царицы Тамары связан золотой век в истории страны. Интересная деталь – за время правления царицы в стране не было ни одной смертной казни.

В Грузии этот праздник называется Тамароба и отмечается с 1917 года как национальный праздник.

В этот день во всех церквях проходит праздничная служба, в том числе и в Дидубийской церкви Пресвятой Богородицы в Тбилиси, где в свое время венчалась царица Тамара.

К тому же, имя Тамара в Грузии считается одним из самых популярных, наряду с такими женскими именами, как Мариам и Нино.

Церковные праздники 14 мая

В этот день православная церковь чтит память преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинского. Также празднуются иконы Божией Матери “Нечаянная Радость”, Царевококшайской (Мироносицкой), Андрониковской.

В народе 14 мая отмечается день Иеремии Запашника. Это время активной изнурительной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне просили помощи святого и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто молится ему.

Иеремия – второй из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете. История пророка считается одной из самых неоднозначных и сложных. К примеру, согласно одному из своих же пророчеств, он надел на шею деревянное, а после и железное ярмо, как символ будущего рабства народа иудейского. Пророка убили его же земляки. Это произошло после того, как он провозгласил пророческое слово о вавилонском пленении иудеев.

Приметы на Иеремии Запашника

В старину в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Еремею, а потом уже отправлялись сеять. Выходя в поле, засевальщики кланялись и молились на три стороны (кроме северной), на каждую сторону бросали по горсти жита, а потом уже засевали. Мужчины сеяли рожь, а женщины – овес, яровые и горох.

Приблизительно в это время плотва мечет икру. Сроки посева определяли и в зависимости от поведения рыбы. Если во время нереста плотва только на четыре дня остается вместе, а потом расходится, то сеять нужно раньше. Если же рыба в период нереста остается вместе на неделю и больше, то сев лучше проводить позднее.

По обычаю, с этого дня начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были важны для людей, работающих на земле.

В этот день наши предки особенно просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай.

Ясный день на Еремея – на уборку урожая тоже будет хорошая погода.

На восход солнца небо чистое – лето будет жарким.

Если погода испортилась – зима будет суровой.

На Еремея муравьи беспокойные – в следующем месяце будут дожди.

С вечера роса пала – к ясному дню.

Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.

Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нем никому нельзя.

Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.

На Еремея нельзя ничего давать в долг, иначе будет плохой урожай, а также возможны неудачи в семье.

14 мая: этот день в истории

1796 – английский хирург Эдвард Дженнер сделал первую успешную прививку от оспы – восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1835 – издана “Сказка о рыбаке и рыбке” А. Пушкина.

1853 – в США запатентовали сгущенку.

1872 – канцлер Германии Отто фон Бисмарк провозгласил кампанию “Культуркампф”, целью которой была борьба с католиками.

1878 – в США запатентовано название “вазелин” как торговый знак. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

1900 – в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.

1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.

1955 – подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи социалистических стран.

1975 – киевское “Динамо” впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.

1986 – в телеобращении генсек Михаил Горбачев отверг серьезность последствий чернобыльской аварии.

Именинники 14 мая

1265 – Данте Алигьери, итальянский поэт эпохи Возрождения.

1316 – Карл IV, германский король, император Священной Римской империи.

1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.

1871 – Василь Стефаник, украинский писатель.

1944 – Джордж Лукас, американский режиссер, продюсер, сценарист, подаривший миру “Звездные войны”.

1952 – Роберт Земекис, американский кинорежиссер и продюсер, снявший “Назад в будущее”.

1969 – Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.

1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы “Океан Эльзи”.

1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.

В этот день поздравления с днем ангела принимают Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.