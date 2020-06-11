Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Уточняется, что пригородные электрички нежинского, фастовского и яготинского направления снова начнут курсировать уже с 15 июня.

После карантина возобновляется сообщение на следующих маршрутах поездов:

№6202/6008 Козятын – Фастов – Киев;

№7032 Фастов – Киев;

№6070 Тарасовка – Киев;

№6014 Фастов – Киев;

№6029 Киев – Фастов;

№6027 / 6213 Киев – Фастов – Козятын;

№6035 Киев – Фастов;

№6023 / 6211 Киев – Фастов – Козятын;

№6902 Киев – Нежин;

№6915 Нежин – Киев;

№6930 Киев – Нежин;

№6929 Нежин – Киев;

№6880 Киев – Яготин;

№6809 Яготын – Дарница.

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