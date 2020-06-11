Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
Уточняется, что пригородные электрички нежинского, фастовского и яготинского направления снова начнут курсировать уже с 15 июня.
После карантина возобновляется сообщение на следующих маршрутах поездов:
№6202/6008 Козятын – Фастов – Киев;
№7032 Фастов – Киев;
№6070 Тарасовка – Киев;
№6014 Фастов – Киев;
№6029 Киев – Фастов;
№6027 / 6213 Киев – Фастов – Козятын;
№6035 Киев – Фастов;
№6023 / 6211 Киев – Фастов – Козятын;
№6902 Киев – Нежин;
№6915 Нежин – Киев;
№6930 Киев – Нежин;
№6929 Нежин – Киев;
№6880 Киев – Яготин;
№6809 Яготын – Дарница.
- Криклий назвал области, в которых позволили восстановить железнодорожное сообщение.