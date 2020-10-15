Об этом сообщила первая леди США Меланья Трамп.
“К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы”, – написала Меланья.
Она утверждает, что у Бэррона диагностировали коронавирус уже после того, как стало известно о заражении у нее самой и Дональда Трампа.
“В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе”, – отметила она.
Также она сообщила, что некоторое время спустя Бэррон сдал еще один тест на коронавирус и он был негативным.
Что касается самой первой леди, то она рассказала, что перенесла коронавирус сложнее, чем ее супруг. Она чувствовала ломоту в теле, у нее был кашель и головные боли, большую часть времени она чувствовала себя уставшей. Чтобы вылечится – Меланья принимала витамины и следила за питанием.
На данный момент она здорова. Последний тест был отрицательным.
Отметим, что 2 октября, когда стало известно о заражении Дональда и Меланьи Трамп, спикер первой леди Стефани Гришэм утверждала, что у Бэррона Трампа нет COVID-19.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.