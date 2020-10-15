Об этом сообщила первая леди США Меланья Трамп.

“К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы”, – написала Меланья.

Она утверждает, что у Бэррона диагностировали коронавирус уже после того, как стало известно о заражении у нее самой и Дональда Трампа.

“В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе”, – отметила она.

Также она сообщила, что некоторое время спустя Бэррон сдал еще один тест на коронавирус и он был негативным.

Что касается самой первой леди, то она рассказала, что перенесла коронавирус сложнее, чем ее супруг. Она чувствовала ломоту в теле, у нее был кашель и головные боли, большую часть времени она чувствовала себя уставшей. Чтобы вылечится – Меланья принимала витамины и следила за питанием.

На данный момент она здорова. Последний тест был отрицательным.

Отметим, что 2 октября, когда стало известно о заражении Дональда и Меланьи Трамп, спикер первой леди Стефани Гришэм утверждала, что у Бэррона Трампа нет COVID-19.