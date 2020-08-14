В пятницу, 14 августа, православные христиане празднуют Маковея или Спаса на воде. Из-за влияния российской культуры многие украинцы по ошибке называют этот праздник Медовый Спас.

С этого дня начинается Успенский пост, который завершится ровно через две недели, 28 августа, как раз на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Этот праздник среди украинских православных появился в IX веке. Говорят, что он пришел к нам из Византии. В то время в Константинополе бушевала страшная эпидемия. Чтобы остановить болезнь, из храма Святой Софии вынесли часть креста, на котором был распят Сын Божий, и освятили ним все водоемы и колодцы. Произошло чудо – болезнь ушла.

Именно поэтому праздник еще называют Спасом на воде. В этот день проводится освящение воды в церквях, а также идут крестные ходы к водоемам.

Медовый Спас или Спас на воде

О том, что в украинскую культуру пытаются внести русскую традицию, обратила внимание Дана Вишневская. Она предположила, что источником дезинформации стала книга В. Сапыги “Украинские народные праздники и обычаи”, которая является самой доступной в сети Интернет и повлияла на содержание украиноязычной Википедии (теперь уже поправили и ее).

Впрочем, в книгах Василия Скуративского “Дидух: праздники украинского народа” и Алексы Воропая “Обычаи нашего народа” не упоминается о трех Спасах. И названия праздников в украинском другие.

Потому в Украине сегодня именно Маковей, а не медовый Спас.

Еще одно название – Спас на воде. Поскольку праздник переняли из языческих, то оттуда и пришла традиция на рассвете идти к воде. В эпоху христианства в этот день тоже святили воду и колодцы.

Вот как описывает освящение воды этнограф Олекса Воропай:

“Существует предание, что в Киеве до года 1890-го жила старушка, которая называлась Козелецкая; она уже тогда имела сто двадцать лет и на удивление хорошо сохранила свои силы: до самой смерти она могла кое-что делать в доме. Память ее тоже хорошо сохранилась, Козелецкая помнила те времена, когда на месте нынешнего Крещатика были малодоступные хащи, поросшие вековыми дубами и вязами. Она рассказывала, что тогда существовал в Киеве обычай – на “Маковея” все киевляне сходились и съезжались на Днепр святить воду. Все мужское население должно было являться на освящение воды в казацкой одежде. Жаль, что он хороший обычай не сохранился до сих пор”.

Традиции на Маковея

В этот день в церковь девушки и женщины несли букеты осенних цветов (начиная с Ильи (2 августа) в Украине начинается осенний цикл праздников). К букету принимали кыпчаки (календула), бархатцы, стоны (циннии), дикий подсолнух и головки мака.

Мак имел в украинской культуре сакральное значение, как семена, защищающие от нечистой силы.

Маком-видюком осыпали дом, чтобы его обходили ведьмы.

Обрядовой едой на этот день Воропай называет “улики”. Готовят их так: пекут коржики, ломают на мелкие кусочки в миску и заливают медовой водой и растертым маком. Эта еда достаточно вкусная, особенно ее любят дети.

На Черниговщине на Маковея пекли лепешки с маком в виде ромбов (символы плодородия) или пирожки с маком.

Праздник Маковея еще называется в народе “Первый Спас”, или “Спас на воде”. Больные лихорадкой купаются в реке, потому что вода в этот день считается целебной.

Ни Скуратовский, ни Воропай в своих книгах не упоминают традицию освящения меда на Маковея.

Дана Вишневская также обращает внимание на то, что церковь на территории Украины и Беларуси в начале XV в. в этот день еще не было в календаре праздника Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня, тогда как московская часть Киевской митрополии установила его еще в ХII веках.

Приметы на Маковея

Если на Маковея идет дождь – не будет лесных пожаров в следующем году.

Маковея означает конец лета и начало осеннего периода.

Сны в ночь на 14 августа – вещие; человек, который родился на Маковея, может стать неплохим пасечником.

Когда в этот праздник едят первую ложку освященного меда, нужно загадать желание – оно обязательно сбудется.

Считалось, что на Маковея женщинам прощаются все грехи, если они попросят об этом у своего ангела-хранителя.

На Маковея нужно начинать посев озимых, если выполнить посевные работы раньше, то урожай будет плохим.

Что нельзя делать