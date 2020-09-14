Про це розповідають #Букви.
В США – День раскраски, День поедание большого сэндвича, День пончика с кремовой начинкой, День государственного комн, в Непале – День детей, в Германии – День немецкого языка, на Кипре – Воздвижение Креста Господня, в Румынии – День инженера, в Индии – день хинди, в Никарагуа – день битвы при Сан-Хасинто.
Памятные даты 14 сентября
1052 – Владимир построил в Новгороде Софийский собор.
1752 – Великобритания и ее колонии перешли на григорианский календарь.
1812 – французская армия Наполеона вошла в Москву, оставленной по приказу главнокомандующего Кутузова.
1886 – американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.
1939 – в США авиаконструктор Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300.
1995 – в Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня преподобного Симеона Столпника, а также начало индикта – церковного новолетия, или попросту говоря – нового года. На церковное новогодие было принято благодарить Бога за щедрый урожай и просить Его благословения на следующий год.
Что нельзя делать 14 сентября
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
Лучше не планировать на 14 сентября переезд.
Народные приметы на 14 сентября
На Семена ясно – осень будет погожим и теплым.
На Семенов день ветер с юга – будет зима теплая.
Если гуси улетают на Семена – жди ранней зимы.
На Семена много паутины – осень будет длинная и десны.
Именины сегодня у Семена, Татьяны, Натали и Марфы.