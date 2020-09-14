В этот день мир отмечает День слушания шорохов и Международный день "Угостите священника пивом".

Про це розповідають #Букви.

В США – День раскраски, День поедание большого сэндвича, День пончика с кремовой начинкой, День государственного комн, в Непале – День детей, в Германии – День немецкого языка, на Кипре – Воздвижение Креста Господня, в Румынии – День инженера, в Индии – день хинди, в Никарагуа – день битвы при Сан-Хасинто.

Памятные даты 14 сентября

1052 – Владимир построил в Новгороде Софийский собор.

1752 – Великобритания и ее колонии перешли на григорианский календарь.

1812 – французская армия Наполеона вошла в Москву, оставленной по приказу главнокомандующего Кутузова.

1886 – американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.

1939 – в США авиаконструктор Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300.

1995 – в Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня преподобного Симеона Столпника, а также начало индикта – церковного новолетия, или попросту говоря – нового года. На церковное новогодие было принято благодарить Бога за щедрый урожай и просить Его благословения на следующий год.

Что нельзя делать 14 сентября

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Лучше не планировать на 14 сентября переезд.

Народные приметы на 14 сентября

На Семена ясно – осень будет погожим и теплым.

На Семенов день ветер с юга – будет зима теплая.

Если гуси улетают на Семена – жди ранней зимы.

На Семена много паутины – осень будет длинная и десны.

Именины сегодня у Семена, Татьяны, Натали и Марфы.