В среду, 14 октября, в Украине отмечают праздник государственного значения – День защитника. С 2015 года в этот день у украинцев официальный выходной.

#Буквы рассказывают историю праздника.

День защитника Украины связан с православным праздником, который был важен для украинских казаков – Покровом Пресвятой Богородицы.

В 1999 году указом Президента Украины Леонида Кучмы был установлен “День украинского казачества”, отмечаемый ежегодно в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Впервые о желании перенести празднование Дня Защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своей речи 24 августа 2014 года на День Независимости Украины.

“В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!”, – заявлял Порошенко.

Его инициативу поддержали в Украинском институте национальной памяти.

Также, 14 октября называется украинскими националистами днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днем.

10 октября 2015 года были внесены изменения в указ Президента Украины от 23 августа 2004 года “О Дне Государственного Флага Украины”. Список государственных праздников, во время которых органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям и объединениям граждан предлагается устанавливать (вывешивать) Государственный Флаг Украины, дополнен Днем защитника Украины.

12 октября 2015 года Национальный банк Украины ввел в оборот 50 тыс. памятных монет “День захисника України” номиналом 5 гривен.

Украинских защитников поздравил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Также поздравления защитникам адресовал пятый президент страны Петр Порошенко.