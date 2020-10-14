В среду, 14 октября, в Украине празднуют День защитника, а в мире – День стандартизации. У православных христиан сегодня праздник Покровы Пресвятой Богородицы.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

День защитника Украины – официальный государственный праздник и выходной день, утвержденный в 2014 году с целью почитать украинское войско вместо Дня защитника Отечества, который отмечался 23 февраля.

День украинского казачества празднуется согласно президентскому указу 1999 года в день Покрова Пресвятой Богородицы в честь исторического значения и заслуг казачества в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в современный процесс создания государства.

Международный день стандартизации (World Standards Day) проводится в честь открытой в 1946 году в Лондоне конференции национальных организаций по стандартизации с целью обратить внимание общества на важность создания единых стандартов для мировой экономики.

День защитника Украины

Это официальный выходной и нерабочий день в Украине. Праздник был учрежден Указом Президента Петра Порошенко в 2014 году.

Также сегодня украинцы отмечают День украинского казачества. В XVI-XVII вв. в ходе борьбы с иноземными завоевателями украинская народность существенно консолидировалась. Важнейшую роль сыграло при этом возникновение особых войсковых формирований – казачества (XV век), создавшего государство (XVI век) со своеобразным республиканским строем – Запорожскую Сечь, которая стала политическим оплотом украинцев.

С начала возрождения казачества на Украине президентом Украины были подписаны указы: “О координационном совете Украинского казачества”, “О национальной программе развития Украинского казачества на 2002-2005 годы” и, конечно же, “О дне Украинского казачества”.

Также 14 октября День медсестры скорой помощи, Всемирный день экологического образования, День лысого и свободного.

Православные праздники 14 октября

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября и посвящен чудесному явлению Богоматери верующим.

По преданию, в этот день в 910 году войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия – Константинополь. Жители византийской столицы обратились с молитвой и просьбой о спасении Богородице. И она, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

Издавна люди верили, что Покрова приносит счастье, любовь и благоденствие. Именно поэтому в это время назначали свадьбы. Часто в этот день выпадает первый снег, который ассоциируется со свадебным покрывалом или фатой.

В этот день прощались с осенью и встречали зиму: На Покров до обеда осень, а после обеда – зима.

Если на Покров ветрено – будет большой спрос на невест, если накануне ночью выпадет снег – будет много свадеб.

Чтобы прожить зиму в изобилии и тепле, проводили обряды. В этот день хозяйки первый раз разводили огонь в печи, причем обязательно использовали ветви плодовых деревьев – чтобы в следующем году сады дали хороший урожай, а семья процветала. А еще – чтобы в доме всегда было тепло и уютно.

К празднику Покрова утепляли жилье и пекли блины. Перед тем, как садиться за праздничный стол, хозяйка обходила все углы с тарелкой и только после этого, прочитав молитву Пресвятой Богородицы, пробовала их на вкус. Также для застолья пекли специальный Покровский каравай, которым угощали всех родственников и соседей. А остатки каравая сушили и хранили до Великого поста.

Все главные обряды выполняла женщина, хозяйка дома. В этот день каждая мать пыталась защитить детей покровом от всех бед. Для этого, держа в руках икону Богородицы, женщина становилась на скамью, чтобы казаться выше над близкими, как когда-то в храме Дева Мария с покрытием появилась в воздухе над верующими. Все дети в семье, независимо от возраста, опускались на колени, и мать говорила:

Как Царица Господня покровом землю всю накрывает, так и я плод чрева своего накрываю от всякой напасти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Для девушек и парней начиналась пора посиделок, когда длинными осенними и зимними вечерами девушки пряли и вышивали под народные песни.

Считается, что Пресвятая Богородица берет под свою защиту молодые семьи, поэтому свадьбу и венчание пытались производить именно в этот день.

Одна из известных традиций заключалась в том, что в ночь на Покров молодожены вместо матрасов сооружали себе ложе из 21 ржаного снопа. Это было своеобразной гарантией счастливой семейной жизни.

Приметы:

Журавли уже улетели – жди раннюю зиму.

Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.

Какая погода на Покров, такой и будет вся зима.

Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам жизнь в браке будет счастливой.

Что нельзя делать:

В этот день нужно отказаться от любой грязной работы: нельзя стирать, убирать, копать. Также в руки не нужно брать иглу для шитья.

На Покров категорически запрещено ругаться и ссорится, особенно с близкими людьми.

На праздник нельзя употреблять алкоголь. Также в течение дня желательно не готовить серьезных блюд, нужно начинать готовиться только ближе к ужину.

Также в этот день не надо занимать деньги или же брать в долг.

Семьям, где есть незамужняя девушка, нельзя отказывать сватам. Считается, что если в этот день отказаться, то девушка может оставаться одинокой еще в течение 3 лет.

Именинники: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

14 октября: этот день в истории

1843 – впервые прозвучал “Свадебный марш” Ф. Мендельсона на премьере спектакля “Сон в летнюю ночь” У. Шекспира.

1851 – в Англии основано информационное агентство “Рейтер”.

1884 – Джордж Истман запатентовал фотопленку.

1892 – Артур Конан Дойль опубликовал книгу “Приключения Шерлока Холмса”.

1905 – в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ).

1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.

1940 — во Франции замужним женщинам запрещено работать в государственных учреждениях.

1942 – создание Украинской повстанческой армии (УПА).

1946 — принято решение о создании Международной организации стандартизации.

1974 – в Киеве открыт республиканский Дом кино.

Кто родился 14 октября

1893 – Лиллиан Гиш, американская киноактриса.

1927 – Роджер Мур, английский киноактер, продюсер, сценарист.

1940 – Клифф Ричард, английский певец, “король британских чартов”.

1940 – Лесь Сердюк, украинский актер театра и кино.

1963 – Валентин Юдашкин, российский модельер.

1978 – Ашер, американский певец, автор песен, танцор, актер.