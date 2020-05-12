145 украинских граждан, которые по определенным причинам не смогли вернуться в страну до закрытия авиасообщения, сейчас лечатся от коронавируса за границей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Большинство из них – в Италии. Там коронавирусом болеет 121 гражданин.

Также болеют наши граждане на территории США, Швеции, Австрии, Молдове и других странах.

При этом, 64 украинца, которые болели ранее, уже поправились и выписаны из больниц за рубежом.

С начала пандемии за границей вследствие заражения коронавирусом умерли 8 украинцев.