Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Большинство из них – в Италии. Там коронавирусом болеет 121 гражданин.
Также болеют наши граждане на территории США, Швеции, Австрии, Молдове и других странах.
При этом, 64 украинца, которые болели ранее, уже поправились и выписаны из больниц за рубежом.
С начала пандемии за границей вследствие заражения коронавирусом умерли 8 украинцев.
- С 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.