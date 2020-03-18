Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, авиакомпания SkyUp Airlines объявила о начале продажи билетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из 18 городов мира для возвращения украинцев из-за границы. В частности, речь идет о Варшаве.
Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину в связи с мерами, предпринятыми из-за распространения коронавируса COVID-19, еще 15 марта.
В среду, 18 марта, диппредставительство проинформировало граждан, что чартерный рейс для них компания SkyUp Airlines совершит вечером 21 марта. Билеты граждане должны оплатить самостоятельно, а их стоимость, как указано в письме, стартует от 4395 гривен (148 евро).
Аналогичную информацию можно найти на сайте авиакомпании.
Для сравнения, еще несколькими днями ранее из Польши в украинскую столицу можно было добраться менее чем за тысячу гривен. Два билета (из Киева во Вроцлав и из Вроцлава в Киев) на рейсы авиакомпании Ryanair за 13 и 16 марта — незадолго до закрытия авиасообщения — вместе стоили 61 евро.
Таким образом, стоимость билета из Вроцлава в Киев всего несколько дней назад составляла 900 гривен (30 евро) — почти в 5 раз дешевле, чем “льготные” билеты SkyUp.
Отметим, авиакомпания SkyUp не совершает регулярных авиарейсов из Украины в Польшу, потому сравнить стоимость билетов компании в разные дни не представляется возможным.
- Ранее сообщалось, что авиакомпания Международные авиалинии Украины значительно подняла цены на билеты на последние перед закрытием украинской границы авиарейсы. Например, билет на рейс из Брюсселя в Киев на 16 марта – последний день перед закрытием границы – стоил от 28 400 гривен. В последующие дни за билеты указана цена в диапазоне 4-5 тысяч гривен.