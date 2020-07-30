Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в течение двух летних месяцев фиксировали, что кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения, превышает допустимую скорость, пересекает двойную сплошную линию, не соблюдает "правила рядности" при повороте и тому подобное.

Об этом говорится в материале “Короли дорог”.

Во всех зафиксированных случаях президент возвращался с работы домой или ехал по частным делам, в частности, посещал торговый центр. В Офисе президента при этом отметили, что в них отсутствует какая-либо информация о нарушениях во время передвижения президентского кортежа. Как кандидат в президенты, а потом как руководитель государства, Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет “избавиться кортежей” и не хочет никаких преференций на дорогах.

Так, 10 июня с помощью радара съемочная группа зафиксировала, что президент двигался со скоростью 148 километров в час, когда возвращался с работы в свое имение в Иванковичах, где в то время жил. В то же время, по правилам дорожного движения допустимая скорость на этом участке составляет 90 километров в час.

“Поэтому первая машина из президентского кортежа с помощью проблесковых маячков “разогнала” автомобили, которые ехали с меньшей скоростью”, – говорится в материале.

Фото: “Схемы”

Нарушение скоростного режима президентским кортежем журналисты зафиксировали и после переезда Владимира Зеленского с семьей на государственную дачу в Конча-Заспе. В частности 13 июля президентские машины, двигались в сторону госдач со скоростью 120 километров в час, показал радар. В то же время допустимая скорость на этом участке трассы – 80 километров в час.

“Скорость с помощью радара журналисты замеряли не тогда, когда президент может спешить в государственных делах, а тогда, когда едет домой. Оказалось, что президентский кортеж нарушает правила дорожного движения также и в городе, когда едет по своим делам”, – говорится в расследовании.

После того как государственная охрана увидела съемочную группу, говорится в материале, кортеж президента больше не был замечен в нарушении правил дорожного движения. В частности, 16 июля, кортеж Зеленского двигался в сторону госдач без проблесковых маячков и полицейского сопровождения со скоростью 60 километров в час.

Кроме того, государственная охрана начала фиксировать работу съемочной группы, фотографируя автомобиль и журналистов.

“В Офисе президента Украины отсутствует какая-либо информация о нарушениях правил дорожного движения при передвижении кортежа президента Украины”, – сообщили “Схемам” в Офисе президента.

На вопрос “Схем”, на каких основаниях сотрудники Управлении государственной охраны осуществляют фото-видеофиксацию съемочной группы, в Управлении ответили, что у них такая информация отсутствует и подчеркнули, что действуют в рамках закона.

По оценке юриста Богдана Глядика “Он (кортеж президента – ред.) создает опасность для других участников дорожного движения. Если трасса перекрыта – где нет других участников дорожного движения – это одно. А когда автомобиль едет в потоке и там не соблюдается безопасной дистанции, на большой скорости – безусловно, это нарушение даже для автомобилей, которые везут даже президента или премьер-министра”.

“Машины президентского кортежа имеют номерные знаки прикрытия – официально их называют идентифицированными (замеченными) или ложными (имитационными) средствами. Такие номерные знаки не закреплены ни за одним транспортным средством в базе МВД. А это значит, что штрафы за нарушение скоростного режима не получает ни президент, ни его офис, ни Государственное управление делами”, – поясняют журналисты.

Относительно необходимости использования номеров прикрытие в Офисе президента отметили, что руководствуются законом о “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, и добавили, что “необходимость усиления охраны государственных деятелей обоснована также новейшими факторами риска: боевыми действиями на востоке Украины, значительным ростом незаконного оборота и использования огнестрельного оружия и боеприпасов, активизацией на территории Украины диверсионно-террористической деятельности “. Также в ОП сообщили, что информация о мерах, которые принимаются “для предотвращения возможной противоправной деятельности в отношении лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, относятся к государственной тайне, а их разглашение создает угрозу национальной безопасности Украины”.

“Использование” номеров-прикрытия “в составе мероприятий государственной охраны – президента и четко определенного перечня других высокопоставленных действительно предусмотрены законом. Но расследование” Схем “установило, что на самом деле этой опцией пользуется значительно более широкий круг лиц, на которых мероприятия госохраны не распространяются”, – говорится в материале.

Например, номерные знаки прикрытия, как обнаружили “Схемы” имеет и ближайшее окружение президента Зеленского и ряд бывших высокопоставленных чиновников.

Во время второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял: “Чтобы не было никаких там кортежей. Я хочу избавиться в целом от кортежей”.

В июле 2019 он также опубликовал пост в Facebook, в котором отмечал: “В последнее время в соцсетях много “измены” на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает “мигалок” и др. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все “.