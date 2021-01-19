Издание Forbes назвало самых щедрых миллиардеров США, подсчитав суммы, которые каждый из них пожертвовал на благотворительность.

Рейтинг появился на сайте Forbes.

Уоррен Баффет

Так, первую строчку рейтинга и титул самого щедрого миллиардера получил медиамагнат Уоррен Баффет. Мужчина пожертвовал на благотворительность $42,8 млрд.

Всего состояние Баффета оценивается в $88,8 млрд. Миллиардер в основном поддерживает медицинские проекты и инициативы, которые борются с бедностью. В 2010 году Баффет инициировал программу The Giving Pledge, в рамках которой он призвал американских миллиардеров отдать хотя бы половину своего состояния на благотворительность. Более того, Баффет публично пообещал раздать 99% своего состояния.

Билл и Мелинда Гейтс

Супруги Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали на благотворительность $29,8 млдр. Всего состояние супругов Гейтс оценивается в $120,7 млрд. В 2020 году Билл и Мелинда пожертвовали $1,75 на борьбу с коронавирусом.

Джордж Сорос

Миллиардер Джордж Сорос получил третье место в рейтинге. За свою жизнь мужчина пожертвовал на благотворительность $16,6 млрд. При этом сейчас его состояние оценивается в $8,6 млрд.

Миллиардер основал фонд “Открытое общество”. Филиалы этого фонда действуют в 120 странах мира и занимаются защитой демократии и прав избирателей. В прошлом году фонд потратил на эти направления $140 млн. Сорос в 2020 году направил $1,2 млрд на борьбу с дискриминацией, защита прав человека и поддержку журналистики. Также он пожертвовал $37 млн ​​на медицинскую помощь нелегальным мигрантам в США.

Майкл Блумберг

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг оказался на четвертой позиции рейтинга. Сейчас Блумберг обладает $54,9 млрд. В то же время он отдал на благотворительность $11,1 млрд. В основном миллиардер поддерживал направления изменения климата и общественного здравоохранения.

Маккензи Скотт

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из самых богатых людей мира – Маккензи Скотт – пожертвовала $5,83 млрд организациям, которые борются с расовым, гендерным и экономическим неравенством. Всего женщина обладает $55,2 млрд.

Марк Цукенберг и Присцилла Чан

Эта известные пара пожертвовала $2,7 млрд на благотворительность. При этом основатель Facebook и его жена владеют $90 млрд. Марк и Присцилла сосредоточили свое внимание на сферах науки, образования, честных выборов и правосудия.

В общем миллиардеры-филантропы пожертвовали на благотворительность $149 млрд, а их общее состояние оценивается в $799 млрд.