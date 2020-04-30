Необычный смартфон получил дизайн хорошо знакомой “яблочной” восьмерки и мощную начинку вкупе с более чем адекватной ценой. Сочетание качества и разумной стоимости мы уже видели в предыдущем SE 2017 года. Давайте посмотрим, что предложили американские инженеры в этот раз.

Оформление

Apple iPhone SE 2 внешне абсолютно неотличим от Iphone 8. Алюминиевый корпус размером 138,4 х 67,3 х 7,3 мм представлен в трех оттенках: черный, белый, красный. Экран с защитным стеклом и антибликовым покрытием получил немного старомодные, широкие рамки, а в нижней части расположилась кнопка “Home”. Гаджет имеет стандарт защиты от воды и пыли IP67, что очень круто для бюджетного смартфона Apple.

Дисплей радует яркостью, контрастностью и реалистичностью. Изготовленный по IPS-технологии, он имеет размер 4,7″ с разрешением в 1334×750 пикселей — компактное решение для тех, кто так и не привык к современным “лопатам”. Среди полезных функций — технология True Tone для цветокоррекции, Dolby Vision и HDR 10 для идеального качества видео, а также хорошо знакомый сканер отпечатка пальцев Touch ID для 100%-ной безопасности.

“Начинка”

Apple iPhone SE 2 приятно удивляет мощным процессором A13 Bionic, который также используется в последней, флагманской линейке iPhone 11. Работающий на 10 ядрах (6 CPU и 4 GPU) и невероятно производительный, он гарантирует быстродействие смартфона даже при максимальной нагрузке. Дополняет результат современная операционная система iOS 13 с фирменной простотой и функциональностью.

Роль ОЗУ в новом айфоне выполняет скоростная LPDDR4X (2133 МГц) объемом в 3 Гб (информация уточняется). Представлено три модификации девайса по объему постоянной памяти NVMe: 64, 128 и 256 Гб. Производитель позаботился обо всех необходимых интерфейсах и коммуникациях:

Lightning;

Wi-Fi 802.11ax;

Bluetooth 5.0;

LTE;

NFC.

Смартфон получил батарею на 1821 мАч, которая, несмотря на небольшой объем, выдерживает до 13 часов в режиме просмотра видео. Несомненный плюс — поддержка беспроводной, а также быстрой зарядки до 18 Вт.

Камера

iPhone SE 2020 получил камеру “восьмерки”: широкоугольный объектив на 12 Мп c диафрагмой f/1.8. Есть много полезных функций: автофокус, серийная съемка, 5-кратный цифровой зум, режимы “портрет” и “панорама”, оптическая стабилизация и не только. Благодаря крутому ПО фотоснимки получаются качественными и детализированными, несмотря на малое количество мегапикселей. Неплоха и фронтальная камера: 7 Мп с диафрагмой f/2.2, которой с головой хватит для нетребовательного пользователя.

В заключение

iPhone SE 2 — бюджетный смартфон с фирменным качеством Apple, скромным дизайном и приятной ценой (от 400$ в закупке, если верить производителю). Он понравится людям, которые нуждаются в недорогом, но надежном и функциональном девайсе для звонок, мессенджеров, простых фотосъемок, игр и приложений.