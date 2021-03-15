Сегодня, 15 марта, в мире отмечают Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день речей, День Брута или День против измены, Международный день борьбы с полицейским жестокостью, Международный день защиты бельков.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

44 до н. е. – заговорщики во время заседания сената убили римского императора Юлия Цезаря.

1493 – два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

1867 – австрийцы и венгры договорились о преобразовании Австрии в дуалистическую государство Австро-Венгрия.

1892 – американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.

1892 – основан английский футбольный клуб “Ливерпуль”.

1906 – зарегистрирована компания “Роллс-Ройс”.

1917 – в России сформирован Временное правительство, Николай II отрекся от престола.

1919 – французы ввели осадное положение в Одессе.

1919 – большевики национализировали театры Украины.

1927 – началось строительство ДнепроГЭСа.

1937 – в Чикаго открыт первый банк донорской крови.

1938 – в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.

1939 – Карпатская Украина провозгласила независимость.

1962 – американский президент Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя”. Теперь – Всемирный день защиты прав потребителя.

1964 – состоялась свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.

1990 – Горбачев принес присягу президента СССР, первого и единственного за всю историю страны.

1990 – Иракские власти казнили журналиста британского издания “Observer” в Ираке.

1998 – в Испании сформирован крупнейший в мире оркестр барабанщиков – с 1700 музыкантов.

2011 – начало Гражданской войны в Сирии.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 15 марта чтит память мученика Феодота Киринейського. А еще у христиан восточного обряда начинается Великий пост.

Приметы погоды:

идет снег – тепло наступит нескоро;

длинные сосульки – весна будет долгой;

дождь – лето будет сырым.

15 марта именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа и Николая.