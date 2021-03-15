Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
44 до н. е. – заговорщики во время заседания сената убили римского императора Юлия Цезаря.
1493 – два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.
1867 – австрийцы и венгры договорились о преобразовании Австрии в дуалистическую государство Австро-Венгрия.
1892 – американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
1892 – основан английский футбольный клуб “Ливерпуль”.
1906 – зарегистрирована компания “Роллс-Ройс”.
1917 – в России сформирован Временное правительство, Николай II отрекся от престола.
1919 – французы ввели осадное положение в Одессе.
1919 – большевики национализировали театры Украины.
1927 – началось строительство ДнепроГЭСа.
1937 – в Чикаго открыт первый банк донорской крови.
1938 – в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.
1939 – Карпатская Украина провозгласила независимость.
1962 – американский президент Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя”. Теперь – Всемирный день защиты прав потребителя.
1964 – состоялась свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.
1990 – Горбачев принес присягу президента СССР, первого и единственного за всю историю страны.
1990 – Иракские власти казнили журналиста британского издания “Observer” в Ираке.
1998 – в Испании сформирован крупнейший в мире оркестр барабанщиков – с 1700 музыкантов.
2011 – начало Гражданской войны в Сирии.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 15 марта чтит память мученика Феодота Киринейського. А еще у христиан восточного обряда начинается Великий пост.
Приметы погоды:
идет снег – тепло наступит нескоро;
длинные сосульки – весна будет долгой;
дождь – лето будет сырым.
15 марта именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа и Николая.