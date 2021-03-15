#Буквы рассказывают об основных правилах для верующих во время поста.
Согласно Святому писанию, Иисус Христос после крещения ушел в пустыню, где провел 40 дней в молитвах к Отцу своему. Именно поэтому Великий пост длится 40 дней.
Первый понедельник седмицы Великого поста назывался Жилистый, Собирательным или Чистым. Накануне хозяйки тщательно вымывали посуду.
В Великий пост необходимо полностью отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов. Помимо этого, пища должна быть простой и дешевой. Деньги, которые в обычные дни должны были пойти на еду, во время Великого поста следует отдать на благотворительность. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища.
Пост – это не только ограничения в еде, но и в развлечениях и мирских благах.
Запретов в питании не рекомендуется соблюдать беременным, детям, пожилым людям, тем, кто тяжело работает физически и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Правила в Великий пост
В первую и последнюю (Страстную седмицу) недели – особенно строгий пост. Полностью запрещаются продукты животного происхождения. В будни едят один раз в день, вечером.
По субботам и воскресеньям два раза – в обед и вечером.
В понедельник, среду и пятницу – холодная пища без масла.
Во вторник и четверг – горячая пища без масла.
По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного вина (кроме субботы Страстной седмицы).
В Великую субботу многие верующие не едят до наступления Пасхи.
Строгих правил обычно придерживаются священники и монахи. Обычные верующие просто придерживаются постного меню.
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Что можно есть в пост?
Вареные, тушеные, запеченные овощи и фрукты: морковь, картофель, свекла, квашеная капуста, огурцы, кукурузу, горошек, баклажаны, яблоки, гранат, бананы и цитрусовые. Разнообразные каши, все растения семейства бобовых.
Запреты в Великий пост
Во время Великого поста нельзя:
- Проявлять гнев, злость, эгоизм, ссориться, вступать в конфликты, материться.
- Сплетничать, распускать слухи, осуждать поступки других людей.
- Допускать греховных мыслей.
- Развлекаться.
- Во время Великого поста нельзя планировать свадьбу. В этот период церковь не венчает.
- Следует отказаться от вредных привычек.