У христиан восточного обряда 15 марта начинается Великий пост. Продлится он до 2 мая - Христова Воскресения.

#Буквы рассказывают об основных правилах для верующих во время поста.

Согласно Святому писанию, Иисус Христос после крещения ушел в пустыню, где провел 40 дней в молитвах к Отцу своему. Именно поэтому Великий пост длится 40 дней.

Первый понедельник седмицы Великого поста назывался Жилистый, Собирательным или Чистым. Накануне хозяйки тщательно вымывали посуду.

В Великий пост необходимо полностью отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов. Помимо этого, пища должна быть простой и дешевой. Деньги, которые в обычные дни должны были пойти на еду, во время Великого поста следует отдать на благотворительность. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища.

Пост – это не только ограничения в еде, но и в развлечениях и мирских благах.

Запретов в питании не рекомендуется соблюдать беременным, детям, пожилым людям, тем, кто тяжело работает физически и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Правила в Великий пост

В первую и последнюю (Страстную седмицу) недели – особенно строгий пост. Полностью запрещаются продукты животного происхождения. В будни едят один раз в день, вечером.

По субботам и воскресеньям два раза – в обед и вечером.

В понедельник, среду и пятницу – холодная пища без масла.

Во вторник и четверг – горячая пища без масла.

По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного вина (кроме субботы Страстной седмицы).

В Великую субботу многие верующие не едят до наступления Пасхи.

Строгих правил обычно придерживаются священники и монахи. Обычные верующие просто придерживаются постного меню.

Что можно есть в пост?

Вареные, тушеные, запеченные овощи и фрукты: морковь, картофель, свекла, квашеная капуста, огурцы, кукурузу, горошек, баклажаны, яблоки, гранат, бананы и цитрусовые. Разнообразные каши, все растения семейства бобовых.

Запреты в Великий пост

Во время Великого поста нельзя: