Інформацію підтвердили в пресслужбі ЄС.
Дату саміту оголосили після зустрічі генерального секретаря європейської зовнішньополітичної служби Стефаніо Санніно та заступника держсекретаря США Венді Шерман. Вони домовилися про проведення саміту 15 червня.
На саміті планується обговорити питання стосовно сфер інтересів обох сторін: загострення конфлікту в Ізраїлі та Секторі Гази, Росія, Білорусь, Україна.
До цього в Білому домі повідомляли, що Байден збирається до Брюсселя на саміт європейських лідерів, але дату не називали.
Наступного дня, 16 червня, в Женеві, відбудеться зустріч Байдена й Путіна.
Нагадаємо, що 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації за хакерську атаку SolarWinds та спроби втрутитися в американські президентські вибори. Крім того, президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.
- Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери США та РФ поговорили про ситуацію на сході України та стягування російських військ до кордону. Тоді зазначалося, що “Байден підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”.
- Згодом Джо Байден повідомив, що збирається в червні зустрітися з Володимиром Путіним.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можлива зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна не суперечить інтересам нашої країни. Кулеба зазначив, що це допомогло “виграти час”, оскільки Путін скоріш за все не порушуватиме правил в очікуванні зустрічі з американським лідером.